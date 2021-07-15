Aksigorta ‘Dijital riskler’ konusunda farkındalığı arttırmaya devam ediyor

Aksigorta, dijitalleşen dünyanın daha inançlı bir yer olması maksadıyla hayata geçirdiği Dijital Güvenlik Platformu ile dijital riskler konusunda farkındalığı artırmaya devam ediyor. Yedi ayda 533 bin farklı kişi, 638 bin sefer platformu ziyaret ederken, 500’den fazla müracaatın yapıldığı toplam 13 eğitim serisi gerçekleştirildi.

Aksigorta, dijitalleşen dünyanın daha inançlı bir yer olması maksadıyla hayata geçirdiği Dijital Güvenlik Platformu ile dijital risklerin varlığına dikkat çekerek bu hususta farkındalığı artırmaya devam ediyor.

Süregelen pandemiyle birlikte artan dijitalleşme, beraberinde dijital riskleri de barındırıyor. Dijital risk alanında yaşanan hadise sayıları ve ortaya çıkan maddi ziyanlar düşünüldüğünde, dijital risklerin yalnızca bireyler ve şirketler için değil, ekonomiler ve hatta ülkeler için de büyük bir değer teşkil ettiği dikkat çekiyor. Bu doğrultuda toplumda farkındalığının artması büyük değer taşıyor. Gerçekten Aksigorta’nın yapığı araştırmada da tüketicilerin 54’ü, dijital riski “kişisel bilgilerin kopyalanması” olarak görürken, her 4 tüketiciden biri olumsuz bir dijital risk tecrübesi yaşadığını vurguluyor. Birebir halde KOBİ’lerin de yüzde 25’i bu bahiste kaygılı olduğunu belirtirken, bu durum KOBİ’lerin ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunun farkında olmadığını ortaya koyuyor. Üstelik 2015 yılına kadar küresel risk idaresi anketlerinde birinci 10’da yer bulmayan dijital risklerin, 2022 yılında birinci üç risk ortasında yer alacağı beklentisi, ‘Dijital risk’ konusunun ne kadar büyük bir değer teşkil ettiğini bir defa daha ortaya koyuyor.

Canlı yayınlar ve Podcast’ler ile farkındalık artıyor

Aksigorta da bu nitekim hareketle geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Dijital Güvenlik Platformu ile başta bireyler ve şirketler olmak üzere toplumsal farkındalığı artırmaya dönük dayanağını sürdürüyor. Kurulduğu Kasım 2020 tarihinden bu yana ortadan geçen yedi ayda 533 bin tekil ziyaretçi sayısına ulaşan Dijital Güvenlik Platformu, 638 bin kez ziyaret edildi. Aksigorta’nın büsbütün toplumsal yarar maksadı güderek hayata geçirdiği Dijital Güvenlik Platformu bugün değerli bir referans ve bilgi kaynağı olma özelliği taşıyor. Platformda; dijital riskler ile ilgili en şimdiki haberler, Türkiye’den ve yurtdışından araştırma ve raporlar, makaleler, dünyadan olay örnekleri, mevzuyla ilgili bilgilendirici kısa görüntüler ve bahsin uzmanları ile yapılan canlı yayınlar, sohbetler ve podcastler yer alıyor.

500’den fazla müracaat ve 13 farklı eğitim serisi

Platform üzerinden; bireyler, aileler ve iş yerlerinin gereksinimlerine yönelik verilen eğitimler ile yeniden bu eğitimlere ait özel olarak hazırlanmış kısa, dikkat cazibeli ve bilgilendirici içerikler kullanıcılara sunuluyor Platform üzerinden, bireyler, aileler ve iş yerlerine yönelik fiyatsız dijital farkındalık eğitimleri de gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar platform üzerinden 13 eğitim serisi gerçekleştirildi. Ortalama 2 saat süren bu eğitimler için, 500’den fazla müracaat yapıldı. Kullanıcılar, online eğitimlere fiyatsız kaydolabiliyor yahut canlı eğitimin kısa bir versiyonunu yeniden platform üzerinden izleyebiliyor. Platformdaki eğitimler için Boğaziçi Üniversitesi Ömür Uzunluğu Eğitim Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi İdare Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi’nden dayanak alınıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı