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Ana Sayfa Ekonomi 29 Nisan 2022 23 Görüntüleme

Aksigorta Mobil’de Online Veteriner Danışmanlığı

Aksigorta Mobil’de Online Veteriner Danışmanlığı

Geçtiğimiz aylarda mobil uygulamasını hayata geçiren Aksigorta, pazaryeri üzerinden müşterilerine sunduğu hizmet ağını genişletiyor. Aksigorta, online veteriner danışmanlığı platformu olan Petopy ile yaptığı iş birliği sonucunda Aksigorta Mobil üzerinden alınacak kod sayesinde ilk danışmanlık hizmetinde indirim fırsatı sunuyor.

Yeni nesil sigortacılık anlayışıyla ürün ve hizmetlerini geliştirmeye devam eden Aksigorta, Aksigorta Mobil uygulamasında pazaryeri üzerinden müşterilerine sunduğu hizmet ağını genişletiyor. Bu kapsamda Aksigorta, online veteriner danışmanlığı platformu Petopy ile bir iş birliği hayata geçirdi. Yapılan iş birliği sonucunda, Aksigorta Mobil üzerinden alınacak kod ile evcil hayvanlara video görüşme üzerinden olarak gerçekleştirilecek ilk danışmanlık hizmeti yalnızca 20 TL olacak.

Aksigorta’nın mobil uygulaması, müşteriler için diğer tüm kanallarla entegre olacak dijital bir hizmet noktası sunması, bu sayede müşterilere çoklu kanal özgürlüğü sağlaması ve Aksigorta’nın farklı sektörlerdeki iş birlikleriyle müşterilerine daha fazla değer yaratabilmesinin yanı sıra acente ve müşteri arasında yeni bir ilişki kurma biçimi sağlayacak dijital bir platform olmasıyla öne çıkıyor. Petopy’nin yanı sıra Pronet, etaşın, Kidolog ve lastik.com.tr ile iş birliği gerçekleştiren Aksigorta, Aksigorta Mobil üzerinden müşterilerinin olası risklerine karşı önleyici destekler sunmayı amaçlamaktadır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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