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Ana Sayfa Ekonomi, Son Dakika 20 Haziran 2021 16 Görüntüleme

Aksigorta’dan Babalar Günü’ne Özel PSA Testi Hediye!

Aksigorta’dan Babalar Günü’ne Özel PSA Testi Hediye!

Aksigorta, Babalar Günü’ne özel olarak, acente ve erkek çalışanlarının yanı sıra kampanya periyodunda Hayata Devam Sigortası’na sahip olacak tüm erkek müşterilerine PSA hizmeti ikram ediyor.

Müşteri odaklı yaklaşımlarla eser ve hizmetlerini geliştiren Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, Babalar Günü’ne özel olarak, acente ve erkek çalışanlarının yanı sıra 14-27 Haziran tarihleri ortasında ‘Hayata Devam Sigortası’ satın alan erkek müşterilerine PSA testi ikram ediyor.

Hayata Devam Sigortası ile ani gelişen 13 farklı durum ve tehlikeli hastalık risklerine karşı garanti sağlayan sigortalılar ayrıyeten, Onkoloji Dayanak Paketi’ne de sahip olacaklar. ‘Kişiye Özel Sıhhat Danışmanlığı’ ile Hayata Devam Sigortası’na sahip sigortalılar, poliçe teminat kapsamı içerisindeki tehlikeli hastalık yahut durumlara ilişkin tedavi süreçlerinde tüm Türkiye’de geçerli ve telefonla ulaşabileceği pratisyen doktor danışmanlığı hizmeti alabilecek. Ayrıyeten Online Sıhhat Danışmanlığı hizmeti sayesinde meskenlerinden çıkmadan 14 farklı branşta uzman ile imajlı görüşme imkanı buluyorlar.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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