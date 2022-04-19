Aksigorta’dan Bir Yeşil Adım Daha

Sürdürülebilir bir dünya vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Aksigorta, kâğıt tüketimini minimuma indirmek amacıyla, acentelerine poliçe dosyası gönderimine son verdi. Bu adımla yeşilin geleceğini koruyan Aksigorta aynı zamanda acenteleri adına Ege Orman Vakfı’na fidan bağışında bulunarak hatıra ormanları kurdu.

Yeni nesil sigortacılık anlayışıyla ürün ve hizmetlerini geliştiren Aksigorta, sürdürülebilir bir şirket olma yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak kâğıt tüketimini minimuma indirmeyi amaçlayan Aksigorta, acentelerine artık poliçe dosyası göndermeyecek.

Son 3 yılda acentelerine 3.7 milyon adet poliçe dosyası gönderimi yapan Aksigorta, attığı bu ‘yeşil’ adıma ek olarak, acenteleri adına Ege Orman Vakfı’na fidan bağışında bulunarak Manisa bölgesinde 2 hatıra ormanı kurdu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı