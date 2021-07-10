Aksigorta’ya ‘Mükemmel Müşteri Deneyimi’ Ödülü

Yeni kuşak sigortacılık anlayışıyla eser ve hizmetlerini geliştirmeye devam eden Aksigorta, A.C.E Awards’ta ‘Mükemmel Müşteri Memnuniyeti- Elementer Sigorta A Kategorisi’nde Diamond mükafatın sahibi oldu.

Dijital dönüşümden aldığı güçle müşteri odaklı sigortacılık tecrübesi sunan Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, Türkiye’nin birinci ve tek müşteri memnuniyetini ölçen platformu Sikayetvar.com’un 6’ncısını düzenlediği A.C.E Awards’ta ‘Mükemmel Müşteri Memnuniyeti’ mükafatına layık görüldü.

48 farklı bölümde müşteri tecrübesini en güzel yöneten ulusal ve milletlerarası 91 markanın ödüllendirildiği A.C.E Awards’ta Aksigorta, ‘Mükemmel Müşteri Memnuniyeti – Elementer Sigorta A Kategorisi’nde Diamond mükafatın sahibi oldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı