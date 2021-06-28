Aksigorta’ya Turkey Customer Experience Awards’tan İki Ödül

Yeni jenerasyon sigortacılık anlayışıyla hayata geçirdiği projelerde ödül kazanmaya devam eden Aksigorta, Turkey Customer Experience Awards’ta müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya yönelik projeleri ile iki farklı mükafatın sahibi oldu.

Müşteri odaklı yaklaşımlarla eser ve hizmetlerini geliştiren Aksigorta, bu anlayışla hayata geçirdiği projeleri ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. 2008 yılından bu yana milletlerarası arenada müşteri tecrübesi yarışları düzenleyen Birleşik Krallık merkezli Awards International tarafından düzenlenen Turkey Customer Experience Ödülleri’nde müşteri odaklı projeleriyle yarışan Aksigorta, 2 farklı kategoride mükafata layık görüldü.

Pandemi periyodunda uzaktan kurulan ‘Önce Müşterim’ projesi ile “Yılın En Yeterli Müşteri Tecrübesi Takımı” kategorisinde ve Fiat Yol Arkadaşım Connect Kasko projesiyle “Finansal Hizmetler ve Sigorta Kesiminde En Yeterli Eser ve Hizmet Geliştirme” kategorisinde birinci olarak Altın mükafatın sahibi Aksigorta oldu.

Salgın sürecinde müşteri odaklı yaklaşımların her zamankinden çok daha değerli olduğunu vurgulayan Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, “Pandemi süreci, müşteri gereksinim ve beklentilerini de dijitalleşme ile tekrar şekillendirdi. Aksigorta olarak, müşteri odaklı projelerimizin mükafatla taçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Dijital dönüşüm sürecinde süratli aksiyonlar alarak müşterilerimizin yanında olmaya ve memnuniyet puanlarımızı artırmaya devam ettik. Bundan sonraki süreçte de müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ve iş süreçlerini sadeleştiren uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz’’ diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı