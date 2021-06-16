Aksu Enerji’nin başvurusuna bakanlık onayı

Aksu Güç ve Ticaret A.Ş’nin kayıtlı sermaye tavan artırımı, yeni geçerlilik müddeti talebi ve temel mukavele tadili bakanlıkça onaylandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

”Sermaye Piyasası Kurulunca daha evvel verilen kayıtlı sermaye tavan müsaade mühletinin 2020 yılı sonu itibariyle dolmuş olması ve önümüzdeki devirlerde alınacak bir sermaye artırım kararına temel oluşturmasını teminen, 2021-2025 yılları için 5 yıl mühletle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik mühleti alınması ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL’den 150.000.000 TL’ye artırılması gayesiyle şirket temel mukavelesinin 7. hususunun tadili Sermaye Piyasası Şurası’ndan 25.05.2021 tarihinde onaylanmıştır. SPK onayını müteakip şirketimiz temel mukavelesinin 7. unsurunun tadil edilmesi için Temel Mukavele Değişikliği Müsaadeye Tabi Anonim Şirketlere Ait Bildirim uyarınca, 31.05.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı’na yapılan müracaatımız 09.06.2021 tarihinde onaylanmış, 15.06.2021 tarihinde şirketimize bildirim edilmiştir. Onaylanan tadil tasarısı birinci yapılacak genel heyet toplantısında hisse sahiplerinin onayına sunulacaktır.”

Hibya Haber Ajansı