Aktif Ventures, Mindvest ile Fintech girişimlerine yatırım yapmaya devam ediyor

Finekra, Mindvest girişim sermayesi fonuyla büyümeye devam edecek

Mindvest girişim sermayesi fonu ile Fintech girişimlerine yatırım ve danışmanlık desteği veren Aktif Ventures, açık bankacılık alanında çalışmalar yapan Finekra’ya yatırım kararı aldı. Bankacılığın, açık bankacılık anlayışı ile şekil değiştireceğini belirten Aktif Ventures Genel Müdürü Yakup Sezer, “Finans sektöründe kullanım alışkanlıklarının kökten değişeceği yeni bir döneme giriyoruz. Bu çerçevede Finekra’yla açık bankacılık yolculuğunda birlikte yürümekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Girişimlere servis modeli bankacılığı altında tüm API’lerini açmanın yanı sıra onların ihtiyaç duyduğu teknoloji, altyapı, lisans, büyüme ve yatırım çözümlerini tek bir çatı altında sunan Aktif Ventures; Fintechlerle birlikte büyümeyi planlıyor. Bu çerçevede kurulan Mindvest girişim sermayesi fonu aracılığıyla ilk adım atıldı ve açık bankacılık alanında faaliyet gösteren Finekra’ya yatırım kararı alındı.

Yakup Sezer: Destek olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bankacılık sektörünün, açık bankacılık ile yeni bir sayfa açacağına dikkat çeken Aktif Ventures Genel Müdürü Yakup Sezer, “Yeni dönemde tüm kullanıcılar, banka hesaplarına tek bir noktadan ulaşabilecek, işlem yapabilecekler. Kullanım alışkanlıklarını temelden değiştirecek, devrim niteliğinde bir gelişmeden bahsediyoruz. Bu uygulamalar sektör için yeni sayılabilecek olsa da Finekra, 2017’den beri bu alanda çalışmalarını sürdürüyor. Finekra 200’ün üzerinde şirkete tüm hesaplarına tek bir yerden erişim, POS hareketlerini takip, banka limitlerini görüntüleme gibi şirketlerin günlük operasyonlarını minimalize edecek birçok hizmeti, çok üstün bir müşteri deneyimi ve servis kalitesiyle veriyor. Bu kapsamda alanında uzman çok iyi bir ekibe sahip olan Finekra’nın yolculuğuna destek olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Erhan Zengin: Yurt dışında da tanınmak istiyoruz

Finekra’nın finansal teknoloji ve açık bankacılık alanında öncü bir ürün olduğunu ifade eden Finekra CEO’su Erhan Zengin, “Finekra, hesap bilgileri ile birlikte verilerin muhasebe programına aktarılması, toplu ödeme yapılması, POS verilerinin raporlanması, çek entegrasyonu sürecinin yönetilmesi, doğrudan borçlandırma sistemi ile bayi işlemlerinin yapılması ve firmaların B2B ihtiyaçlarına çözümler üreterek ‘Yeni Nesil Bankacılık’ hizmeti sunuyor. Kullanıcılar banka araçları ve Excel yerine Finekra’yı kullanıyor, böylece operasyonel işler için zaman harcamıyor. Zamanın çok değerli olduğunu biliyor, kullanıcıların tekrarlı işlerini Finekra’ya bırakarak operasyonel işlerden zaman kazanmalarını sağlıyoruz. Yatırımla birlikte, ‘Yeni Nesil Bankacılık’ sloganımızla sektörel dinamiklerin değişiminde öncü bir açık bankacılık şirketi ve Fintech olmayı hedefliyoruz. Şu an firmalara destek veriyoruz ancak gelecek dönemde bireysel kullanıcılara da destek vereceğiz. Yatırım sonrası ilk hedefimiz büyüyen ekibimizle beraber, hem Türkiye’de hem de yurtdışında açık bankacılık ve Fintech konuşulduğunda akla gelen ilk marka olmak” ifadesini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı