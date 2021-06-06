Akustikhane Across serisinin ilk albümü Emiran ve İzzet Kızıl’dan…

Türkiye’nin 1. dünyanın 6. en çok izlenen canlı müzik kanalı Akustikhane’nin, yeni müzik tecrübeleri yaşatmak emeliyle başlattığı “Across” serisindeki performanslar, farklı bir evreye taşınıyor. İstanbul’daki ilham verici yerlerde, elektronik müzik artistleriyle, kendi enstrümanının ustalarını bir ortaya getiren sıra dışı “Across” performansları, birer albüm haline geliyor. “Across” serisinin; Spotify, Apple Music üzere tüm dijital müzik platformlarında yayınlanan birinci albümünde, Emiran ve İzzet Kızıl’ın orijinal müzikleri müzikseverlerle buluşuyor.

Yeni müzik akımlarını farklı beşerler ve farklı yerlerle birleştiren Akustikhane Across serisi, BluTV’de ve Youtube’da elde ettiği başarıyı, dijital müzik platformlarında sürdürmeye hazırlanıyor. Yaratıcı ve yenilikçi müzikal buluşmaların kıssası olan Across serisindeki performanslar, birer albüm haline geliyor.

Üstat virtüözlerin, yenilikçi elektronik müzik sanatkarlarıyla İstanbul’un büyülü yerlerinde birinci kere karşı karşıya gelmesiyle doğan Across serisi, geçtiğimiz ocak ayında yayınlandığı günden itibaren BluTV en çok izlenenler listesinde 3 ay boyunca kaldı. Akustikhane’nin Youtube kanalında da yankı uyandıran serinin albüm versiyonları, dinleyenler tarafından uzun müddettir bekleniyordu.

Emiran ve İzzet Kızıl’ın farklı bir müzik tecrübesi sunan müzikleri dijital müzik platformlarında…

Akustikhane Across serisinden birinci olarak, Emiran ve İzzet Kızıl’ın ortaya koyduğu eserler bir albümde bir ortaya geldi. İstanbul’daki tarihi Ses Tiyatrosu’nda kaydedilen müzikler, Spotify, Apple Music üzere tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.

Emiran ve İzzet Kızıl’ın projesinde, farklı disiplinlerin bir ortaya gelmesiyle olağanüstü bir sentez, farklı bir müzikal güç dinleyenlerle buluşuyor. Albümde down-tempo, organica, melodic house üzere çeşitlerin; Bonobo, Satori, Stavroz, Thylacine, NTO, Bedouin, Viken Arman, Xique Xique ve Fakear üzere sanatkarların takipçilerine ilham verecek güçlü ve yaratıcı müzikler yer alıyor.

Sanatkarlar Hakkında:

Emiran: House, nu-caz, etnik ve dünya müziği tiplerinin kültürel tesirlerinden ilham alan İstanbullu elektronik müzik imalcisi ve multi-enstrümantalist Emirhan Çelikbilek, müzik çalışmalarında “Emiran” ismini kullanıyor. Çalışmalarının müzikal köklerini çoklukla, göçmenlik, kent kültürü ve tarihi mitler üzere temalardan alan Emiran, çağdaş dans müziği ögelerinden, yeni biçimlere bürünen güçlü ve canlandırıcı bir sound ortaya çıkarıyor. Emiran, elektronik müzik sahnesinde akustik müzisyenliğin de tadını çıkarmak için sıklıkla yenilikçi canlı performans kurulumları kullanıyor.

İzzet Kızıl: Perküsyon virtüözü İzzet Kızıl, uzun mesleği boyunca birçok sanatkara ve projeye katkıda bulundu. Ana enstrümanı darbuka olan İzzet Kızıl, perküsyonda Asya ve Uzak Doğu uygulamalarını keşfetmek için Hindistan’da da uzun bir mühlet geçirdi. Bir kesimi olduğu her projeye çok güçlü, çağdaş ve karakteristik bir ses getiren İzzet Kızıl, klasik ve pop müzik projelerinde yer aldı. Kızıl ayrıyeten dünyanın birçok caz şenliğinde performans sergileyen İlhan Erşahin İstanbul Sessions caz kümesinin da bir üyesi. İzzet Kızıl, el üretimi enstrümanları ve foley ögeleri kullanarak vurmalı çalgıların sonlarını keşfetmeye devam ediyor.

Yeni periyotta yalnızca bir müzik programı olmanın ötesinde bir çatı marka kimliği ile dala kıymet katan farklı projeleri hayata geçiren Akustikhane, “Across” serisinden yeni albümler yayınlamaya devam edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı