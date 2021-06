Akustikhane Records’un çalıştığı ilk sanatçı Beliz’in, “Hate to Love You” adlı şarkısı müzikseverlerle buluştu

AKUSTİKHANE RECORDS’UN ÇALIŞTIĞI BİRİNCİ SANATÇI BELİZ’İN, ”HATE TO LOVE YOU” İSİMLİ MÜZİĞİ MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTU

Televizyonda ve dijital platformda yaptığı yayınlarla pek çok prensip imza atan Akustikhane, yeni bir müzik imal şirketi kurdu. Daha evvel hiç duyulmamış müzisyenlerle çalışarak, birinci albümlerini yapmayı amaçlayan Akustikhane Records’un birinci sanatkarı Beliz’in “Hate to Love You” isimli müziği dijital müzik platformlarında yayınlandı.

Farklı bir vizyon ve bir çatı müzik platformu markası kimliği ile müzikseverleri heyecan verici serüvenlere çıkaran Akustikhane, son devirde devreye aldığı yeniliklerin ortasına müzik imal şirketi Akustikhane Records’u da ekledi. Akustikhane Records, yarınlara daha fazla yeni isim bırakmak ismine daha evvel hiçbir kaydı olmayan yetenekli müzisyenlerle bir ortaya gelerek stüdyo albümleri yayınlıyor.

Akustikhane Records’un birinci sanatkarı Beliz, birinci müziği ise “Hate to Love You” oldu

Akustikhane’nin yeni isimler keşfetme amacıyla Instagram üzerinde düzenlediği yarışa katılan genç müzisyen Beliz, “Akustikhane Records’un da çıkış sanatkarı oldu.

Beliz’in Akustikhane’nin yarışında söylediği “Hate to Love You” isimli müzik, Cüneyt Yamaner’in aranjesiyle tekrar hayat buldu. Pop-rock cinsinde yağmurlu bir pay sahip olan müzik, Beliz’in kendine has vokaliyle soul esintileri de taşıyan vakitsiz bir eser duygusu yaratıyor. “Hate to Love You”, tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşuyor.

27 yaşındaki Beliz’in müzikle münasebeti çocukluk yıllarında başladı. Evvel okul korosuna katılarak, daha sonra birinci gitarını alarak kendini geliştirdi. İlerleyen periyotlarda, Türkiye’nin sayılı luthierlerinden İsmail Dalgın’ın gitar imal atölyesinde çıraklık yaptı. Atölyede birçok pahalı sanatkarla tanışma fırsatı bulan Beliz, her birinin müziğinden etkilenerek kendi çizgisini bulma gayretine girişti. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mukayeseli Edebiyat Bölümü’nde eğitimini tamamlayan Beliz, mezuniyetinin akabinde kendini büsbütün müziğe adadı. Eş vakitli olarak yolları Akustikhane ile birleşti ve bu iş birliği sonucu birinci teklisi “Hate to Love You” dinleyicileriyle buluştu.

“İşin gücün müzik olsun Beliz!..”

Müzik dünyasında iz bırakmaya kararlı olan genç sanatçı, “İşin gücün müzik olsun Beliz!..” diyerek bu hususta kendine kelam verdiğini söz ediyor. Beliz kelamlarına şöyle devam ediyor: “Kendime kelam verdiğimden beri şimdi vaktimin gelmediği tarafında küçük mazeretlerle müziğimi paylaşmayı erteledim lakin anladım ki asla ‘Tamam, oldu’ demeyeceğim; zira ben nefes aldıkça değişeceğim ve müziklerim da benimle gelecekler. Daima değişen bir çağda yaşamanın zorluklarını paylaşıyoruz, bazen akışa ayak uydurup bazen afallıyoruz… Hepimiz üzere ben de başımın içinde çeşitli tasalar barındırıyorum lakin müzik yaparken kaygısızlık filtresi takıyorum. Şu stil olsun, bu kitleye hitap edeyim üzere fikirlerle üretmiyorum, yalnızca içimdekini alıp dışarı koyuyorum. İngilizce, Türkçe, Lazca… O anki his hangi lisana bürünürse o denli çıkıyor müzik; hiçbir ayrıntısı evvelden hazırlanmaksızın, her seferinde beni bir adım daha büyüterek…”

Akustikhane performansları 11 yılda 401.8 milyon kere izlendi

Türkiye’nin 1. dünyanın 6. en çok izlenen canlı müzik kanalı Akustikhane’nin, 11 yıl evvel bir televizyon programı olarak başlayan öyküsü dijital dünyada tüm süratiyle devam ediyor. Türkiye’de akustik canlı performans trendini başlatan ve sevdiren Akustikhane, 10 dönem boyunca yayınlanan 120 kısımda 350’den fazla sanatçıyı ağırladı. Dijital dünyada da ağır olarak izlenen Akustikhane, Youtube kanalında 22 Ekim 2010 – 31 Ocak 2021 tarihleri ortasında 401.8 milyon görüntüleme ve 19.6 milyon saat izlenme mühletine ulaştı. Akustikhane yayınları, 2021’de de her ay ortalama 5 milyondan fazla görüntüleme elde ediyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı