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Ana Sayfa Eğitim 3 Mayıs 2022 19 Görüntüleme

Alabalık Yetiştiriciliği Eğitimi başladı

Alabalık Yetiştiriciliği Eğitimi başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Alabalık Yetiştiriciliği Eğitimi başladı. 58 saat sürecek olan eğitim sonunda kursiyerler alabalık üretimi hakkında her türlü bilgiye sahip olacak.

Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı Alabalık Yetiştiriciliği Eğitimi veriyor. Uncalı ATASEM kurs merkezinde başlayan eğitimlere yaklaşık 25 kursiyer başvurdu. Eğitimde, anaç alabalıktan yavru alımı, sofralık boya kadar gelen süreçteki bakım aşamaları teorik olarak anlatılıyor. Teorik eğitimin ardından kursiyerlere bir alabalık çiftliğinde uygulamalı eğitim de verilecek.

KENDİ ÇİFTLİKLERİNİ AÇABİLECEKLER

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ARGE Proje Şube Müdürlüğü bünyesinde Su Ürünleri Mühendisi olarak görev yapan Sevilay Ünlüçiftçi, katılımcıların Alabalık Yetiştiriciliği eğitimi sonunda bir iş koluna daha sahip olabileceklerini ifade etti. Ünlüçiftçi,

“Biz burada anaç balığın seçiminden pazar boyutuna 240-330 gram ağırlığına gelinceye kadar süreçte oluşabilecek bütün ihtimalleri önceden anlatmış olacağız. Buradan çıkan arkadaşlarımız gönül rahatlığı ile bir çiftlik kurabilecek. Kursiyerler yumurta alımını, sofralık alabalık yetiştiriciliğini, hastalık önlemlerini ve hastalık durumunda ilaçlama konusunda eğitim alacaklar” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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