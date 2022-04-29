Alacakları tahsil etmenin kolay yolu: VakıfBank Pratik Tahsilat

Şirketlere nakit yönetiminde kolaylıklar getiren hizmetlerine bir yenisini ekleyen VakıfBank, Pratik Tahsilat uygulamasını hizmete sundu. VakıfBank müşterisi işletmeler, herhangi bir ek yazılım geliştirme ya da mutabakat sürecine ihtiyaç duymadan sadece serbest tutar bilgisi girişiyle tahsilat sürecini başlatabiliyor.

KOBİ, Ticari ve Kurumsal Bankacılık müşterileri için geliştirdiği yenilikçi hizmetlerle işletmelerin finansal süreçlerine kolaylık ve hız kazandıran VakıfBank, Pratik Tahsilat uygulamasını devreye aldı. Bu uygulama ile şirketler, herhangi bir yazılım geliştirme, teknik entegrasyon, mutabakat süreci gibi ek maliyete katlanmadan diledikleri anda VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı, Müşteri İletişim Merkezi ve ATM aracılığıyla alacaklarını hızlı ve kolay bir şekilde tahsil edebiliyor.

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Şimşek, yeni uygulamaya ilişkin değerlendirmesinde, “Günümüzde işletmeler finansal süreçlerinin yönetiminde pratik, hızlı çözümlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. VakıfBank olarak biz de bu yönde pek çok yeniliği hayata geçiriyoruz. Son olarak işletmelerin manuel tahsilattan kaynaklanan operasyonel iş yükünü ortadan kaldıracak ve günlük tahsilat raporu gönderimi ile nakit akışı yönetimlerini kolaylaştıracak, tüm tahsilatların otomatik olarak muhasebeleştirilmesini sağlayacak Pratik Tahsilat uygulamasını hizmete sunduk. Şirketler ek yazılım geliştirme sürecinin yaratacağı ek maliyet ya da gecikmeye katlanmadan VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı, Müşteri İletişim Merkezi ya da ATM aracılığıyla Pratik Tahsilat’tan yararlanabiliyor. Herhangi bir fatura bilgisine ihtiyaç duyulmadan, beyan edilen tutar ya da şirketin belirlediği sabit borç tutarı üzerinden sadece ödenmesi gereken tutar girilerek tahsilat süreci başlatılabiliyor. Pratik Tahsilat, varlık yönetim şirketlerinden bayilik sistemi ile çalışan firmalara kadar, fatura oluşturmadan tahsilatlarını kolayca takip etmek isteyen tüm şirketler için güvenli, kolay ve hızlı çözüm sunuyor” diye konuştu.

Pratik Tahsilat nasıl işliyor?

VakıfBank’ın kuracağı tahsilat yapısında işletmeler belirleyecekleri abone numarası, tahakkuk numarası, beyan numarası, T.C. kimlik numarası gibi parametreler aracılığıyla borç sorgusu yapmadan beyan usulü tahsilata başlayabiliyor. Pratik Tahsilat sisteminden yararlanmak isteyen işletmelerin, yapılacak fizibilite ve fiyatlama çalışmasının ardından sözleşme imzalaması gerekiyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı