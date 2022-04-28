Aleyna Tilki ve Cornetto Yazın Habercisi Cornetto Şarkısı İçin Bir Araya Geldi

Aşkın markası Cornetto, yazın müjdecisi ve heyecanla beklenen şarkısı için Aleyna Tilki ile aşıklara

ilham olacak.

Aleyna Tilki ve Cornetto, bu yıl da yazı başlatacak ve aşıklara ilham olacak yaz şarkısı için bir araya geldi. Aleyna Tilki, yazın müjdecisi Cornetto’nun, yeni reklam kampanyasında kamera karşısına geçti.

Aşk klişelerini yıkmaya çalışan Cornetto, Aleyna Tilki ile gençlere ilham vermeye gelerek, bu sene tema olarak “Aşkta kural tanıma, ilk adımı at” diyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı