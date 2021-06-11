ALİ BABACAN: ‘3Y’ ile geldiniz, ‘3Y’ ile gideceksiniz

DEVA Partisi Genel Lideri Ali Babacan, Ankara’da partisinin Gölbaşı ilçe binasının açılışında konuştu. Babacan şu tabirleri kullandı:

‘Merkez Bankası yol geçen hanı oldu’

“Erdoğan konuşuyor, dolar artıyor. Varlık Fonu’nun lideri olarak kendisini görevlendirdi. Merkez Bankası için de birebirini yapabilir. Yazık değil mi bu insanlara? İki yılda dördüncü Merkez Bankası Lideri… Liderler şamar oğlanına çevrildi. Yol geçen hanı oldu. Merkez Bankası Liderleri Mevsimlik emekçi oldu. Çabucak kendinizi görevlendirin, şahsen oturun, faizle çabayı de kendiniz yapın. O denli uzaktan kumanda yapmayın.”

‘Erdoğan sebep, yüksek faiz ve yüksek enflasyon sonuç’

“Faiz sebep, enflasyon sonuç diyor. Şayet bu tezi doğruysa faizi indirsin, çabucak enflasyon düşer. Niçin yapmıyor? Niçin hâlâ yüzde 19? Zira o sebep sonuç ilgisi yanlış. Yanlışsız tezi söyleyeyim. Erdoğan sebep; yüksek faiz ve yüksek enflasyon sonuç. Üç yılda üç defa kur krizi oldu.”

‘Kadının yaşı, erkeğin maaşı, Erdoğan’ın da rezervleri sorulmuyor’

“‘Merkez Bankası rezervinin nereye gittiği mi sorulur?’ diyor. Doğal ki sorulacak. Biz bu milletin alın teriyle o döviz rezervlerini topladık. 28 milyar dolardan aldık 136 milyar dolara çıkarttık. İki yılda tükettiler. Hani bir tabir vardır ya, ‘Kadının yaşı, erkeğin maaşı sorulmaz’. Erdoğan’ın da rezervleri sorulmuyor herhalde.”

‘Tuğlaları çekmek için değil tertemiz bina inşa etmek için yola çıktık’

“Videolar aracılığıyla ortaya vahim argümanlar saçılıyor. Yargı sus pus. Bu karanlığın suretinde; çiğnenen bir anayasa, bireye nazaran muamele yapan bir hukuk nizamı ve tek kişinin keyfî idaresi görünüyor. Bu karanlığa fener tutmak için yola çıktık. DEVA Partisi, tuğlaları çekmek için değil, tertemiz bir binayı tekrar inşa etmek için yola çıktı. Bu pisliğin soruşturulması ve aydınlatılması için tertemiz bir tertip gerekiyor. Öteki deva yok.”

‘3Y’ ile geldiniz, ‘3Y’ ile gideceksiniz’

“Yasaklarla, yolsuzluklarla, yoksullukla çaba için iktidara geldiniz. ‘3Y’ dediniz. ‘3Y’ diye yola çıktınız, memleketi yeniden o 3Y ile, yasaklarla, yolsuzlukla, yoksullukla bırakıp gideceksiniz. O denli görünüyor.”

‘Erdoğan’a da blokaj uygulanmıştı, birebirini artık kendisi yapıyor’

“Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı’nı TRT ekranlarında gördük. Öteki bir genel lider görmüyoruz TRT’de. Son yıllarda devletin, milletin kanalı tek bir partinin propaganda aracı üzere çalışmaya başladı. Hani nerede adalet? Hak yerini bulur. Bunu en uygun bilmesi gerekenlerden birisi Sayın Erdoğan’dır. Kendisi de bu zorlukları yaşamadı mı? Blokaj uygulanmadı mı? Kendi memleketine sokulmamak için önüne vinçler, kamyonlar dizilmedi mi? Birebirini artık kendisi yapıyor. Güç zehirlenmesi bu türlü bir şey.”

‘Ayasofya ebediyen ibadethane olacaktır fakat Atatürk’e lisan uzatanlara haddi bildirilmeli’

“Ayasofya Camii’nin açılmasından bu yana orta ara gündeme gelen birtakım sorumsuzca tabirler var. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e imayla ya da direkt hakaretler var. Ayasofya Camii bizim bedelimiz. Fatih Sultan Mehmet’in bizlere mirası, birebir vakitte bir insanlık mirası. Ayasofya Camii ebediyen bir ibadethane olacaktır lakin bunu vesile bilip Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e lisan uzatanlara kesinlikle haddinin bildirilmesi lazım. Sessiz kalınırsa bu haksızlık olur.”

’Bir aylık erteleme; 10 Mayıs tarihli çeki 10 Haziran’a ertelenmesidir’

“Dün (1 Haziran) esnafın 1 Mayıs’tan 31 Mayıs’a kadarki bütün çekleri aniden sürece konuldu, çeklerin gerisi yazıldı. Takasta on binlerce esnafımızın kredi sicili bozuldu. Bir ay erteleme o denli mi olur? 10 Mayıs tarihli çek 10 Haziran’a ertelenir, 15 Mayıs tarihli çek 15 Haziran’a. Erteleme budur. 1 Mayıs’tan 31 Mayıs’a kadar olan çeklerin 1 Haziran’da karşılığının sorulması bir ay erteleme midir? İki aylık çırak çağıralım, size anlatacaktır. İnanın bunlar bilmiyor. Sayın Erdoğan, ömründe çek imzalamış üç kişiyi çağır, ‘Bu işi ne yapalım?’ diye sor. İnanın daha güzelini yaparlar.”

‘Halkımız fakirleşirken kim büyüyor?’

“‘Enflasyonun üzerinde yüzde 7 büyüdük’ diyorlar. Bu büyümeyi izah edin. Vatandaş işsizken kim büyüdü? Nasıl büyüme bu? Halkımız fakirleşirken kim büyüyor? Gençlerin hayalleri sönerken, işsiz vatandaşlarımızın umutları tükenirken, esnaf küçülürken kim büyüyor? Tozpembe tablolar anlatarak siyasi hayatının siyasi hayatının artık son devirlerini yaşayan Sayın Erdoğan’a soruyorum. Siz kendiniz bu sayılara inanıyor musunuz?”

‘Tarımda acil hareket planımız hazır, salı günü açıklayacağız’

“Tarım politikalarımızla ilgili acil aksiyon planımız hazır. Kısmet olursa önümüzdeki salı günü hükûmetin kurulmasından sonraki birinci 90 ve 360 gün ne yapacağımızın ayrıntılarını paylaşacağız. Adana’da başlayacağımız programımızı Mersin ve Konya’da devam ettirerek çiftçilerimizle buluşacağız.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı