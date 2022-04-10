Ali Babacan: ‘Her AK Partilinin ve MHP’linin bildiği bir hayat pahalılığı var’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iftar programına katılmak için gittiği Çankırı’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çankırı’da şehit yakınlarıyla ve muharip gazilerle biraraya gelen Babacan, gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

‘Altılı masanın adayı masanın mutabakatıyla belirlenecek’

Babacan, muhalefetin cumhurbaşkanı adayına ilişkin tartışmaları şu sözlerle yorumladı:

“Parlamenter sistemi çalışan altılı masada diğer genel başkanlarla vardığımız bir mutabakat var. Altını masanın cumhurbaşkanı adayı altılı masanın mutabakatıyla belirlenecek. Böyle bir kararımız var. Diğer kararımız da şu: Seçim dönemine girinceye kadar cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda herhangi bir görüşmede bulunmayacağız. Herhangi bir fikir beyan etmeyeceğiz. Bu konu, bugünün konusu değil. O güne kadar adı geçen herkesi milletimiz değerlendirecektir. Kamuoyunun terazisinde her isim değerlendiriliyor.”

‘Hayat pahalılığını inkâr edene başka gezegende yaşıyor diye bakılır’

Babacan, MHP’li Baki Ersoy’un disiplin kuruluna sevk edilmesine ilişkin şöyle konuştu:

“Her AK Partilinin, her MHP’linin bildiği, yaşadığı bir hayat pahalılığı var. Bu ülkenin gerçeği. Kimse bunu inkâr edemez. Bunu inkâr edene dünyada değil, başka gezegende yaşıyor gözüyle bakılır. Ülkeyi yönetenlerin insanları konuşturmama gibi bir tutumu var. Olumsuz şeyleri duymak istemiyorlar. Gerçekleri konuşamazsanız çözüm üretemezsiniz.”

‘Kriz çok hızlı çözülür’

“Bana bazen ‘Siz bu işi bilirsiniz, bu sefer kriz çok kötü. Galiba bu sefer kriz çözülemeyecek’ diyorlar. Öyle değil. Çok hızlı çözülür. Dürüst ve ehil kadroları işin başına getirin, istişare ve ortak akılla karar alın, memleket hemen toparlanır.”

‘Gerçek enflasyon yüzde 140 civarında’

İftardan sonra vatandaşlarla sohbet eden Babacan şu ifadeleri kullandı:

“Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber döviz bazında tüm dünyada belli ürünlere belli miktarlarda zam geldi ama Türkiye’deki zamlar çok yüksek. Dünyada bir ürüne yüzde 20 zam geliyorsa, Türkiye’de yüzde 120 zam geliyor. ‘Her yerde enflasyon var, Amerika’da bile enflasyon var. Bizde de olacak o kadar’ demeye getiriyor. Ama Amerika’da yüzde 7 enflasyon var. Bizde resmî enflasyon yüzde 61. Gerçeği yüzde 140 civarında.”

‘Tarlayı ve kendimizi kandıracağız’

Çiftçiler ise Babacan’a şu sözlerle dert yandı:

“Üre gübresi şu anda 14-15 bin lira. Benim köyümde çiftçinin yüzde 50’si gübre atmıyor. Bu sene sulu gübreyle tanıştık, onu atacağız. Tarlayı ve kendimizi kandıracağız. Başka çaremiz yok. Girdiler bazında söylüyorum. Mazot, gübre üstünde yüzde kaç koydu? Girdiler çok pahalı. Buğdayı 7-8 bin liradan aşağı satarsak zarar ederiz.”

‘Çiftçi ve besiciyi düşünen yok’

“Yem ve saman maliyetlerini düşürmek yerine ‘Halka ucuz et yedirelim’ diyorlar. Tamam da çiftçi, besici ne yapacak? Bunu düşünen yok. Şu anda karkas etin maliyeti 85 liranın altına düşmüyor.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı