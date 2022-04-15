ALİ BABACAN: ‘İnsanlar seçimde yol kazası olursa ülkeden gideceğiz diyorlar’

ALİ BABACAN: ‘İnsanlar seçimde yol kazası olursa ülkeden gideceğiz diyorlar’

 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iftar programına katılmak için gittiği Bursa’da taksi esnafıyla b
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 15 Nisan 2022 10 Görüntüleme

ALİ BABACAN: ‘İnsanlar seçimde yol kazası olursa ülkeden gideceğiz diyorlar’

ALİ BABACAN: ‘İnsanlar seçimde yol kazası olursa ülkeden gideceğiz diyorlar’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iftar programına katılmak için gittiği Bursa’da taksi esnafıyla buluştu. Babacan’a derdini anlatan ve hayat pahalılığından şikayetçi olan taksi esnafı ‘TÜİK’in açıkladığı enflasyon yüzde 50’lerde, biz yüzde 130 enflasyon veriyoruz’ dedi.

‘Beraber olun, ne yapıyorsanız yapın, kurtarın bizi’

Ali Babacan, Bursa’da taksi esnafının dertlerini dinledi. Babacan’a fiyatlara gelen aşırı zamlardan dert yanan taksi esnafı ”4 ay önce 5 kilo şeker aldım 26 TL’ye, şekerim bitti gittim tekrar aldım 59 TL’ye, 3 gün sonra baktım şekerin kilosu 17,90 TL. Dolar böyle artmamış. TÜİK’in açıkladığı enflasyonun fiyatlarla hiç alakası yok. TÜİK yüzde 50’den açıklıyor, biz yüzde 130 enflasyon veriyoruz. Beraber olun, ne yapıyorsanız yapın, kurtarın bizi. Herkes gırtlağa kadar borçta” dedi. Babacan ise “Dışarıdan bakınca varlığını görüyorsun, arabası var ama belki daha fazla borcu” var dedi.

‘Seçimi kazanmazsanız bu ülkeyi terk edeceğim’

Taksi esnafının, ”Seçimi kazanmazsanız bu ülkeyi terk edeceğim” sözü üzerine Babacan, “İki günde ikinci kişiden bu sözleri duyuyorum, eğer bu seçimde yol kazası olursa biz başka ülkelere gideceğiz diyorlar” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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