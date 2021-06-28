Geçtiğimiz hafta partisinin Tarım Hareket Planı’nı kamuoyuyla paylaşan ve Adana, Konya, Mersin’in akabinde saha seyahatlerine devam eden DEVA Partisi Genel Lideri Ali Babacan Isparta pazarını ziyaret etti. Vatandaşın gündeminde ise yeniden artırımlar vardı. 3 ayda 50’den fazla artırım geldiğini belirten bir çiftçi 3 ayda ne oldu da fiyatlar bu kadar yükseldi diyerek sıkıntısını Babacan ile paylaştı.

Çiftçi, ‘’Pazarın haline bakın. 1 liraya üretiyoruz lakin alamıyoruz. 3 ay içinde 140 TL’ye aldığımız gübre 340 TL oldu. 3 ayda ne oldu da bu fiyatlar bu kadar yükseldi? Üretici biterse bu ülke biter anlamıyorlar. Seçimden korkuyorlar.’’ dedi.

Çiftçinin kederini paylaşan Babacan ise, ‘’Tarımsal üretimde sorun çok büyük. Gübre ikiye katladı, ilaç ikiye katladı. Biz sorunların hepsini biliyoruz. Ardahan, Adana, Mersin, Konya her yere gittik. Problemleri biliyoruz fakat tahlil için seçim gerek. Seçimden korkuyorlar bunu da biliyoruz fakat er ya da geç gelecek. Bizim tahlillerimiz hazır. Gübrenin parasının yarısını ödeyeceğiz. Mazottaki ÖTV’yi motamot iade edeceğiz.’’ dedi.

‘’ÇİFTÇİNİN HALİNİ HERKESE TOZPEMBE GÖSTERİYORLAR FAKAT O DENLİ DEĞİL’’

Bir öteki çiftçi ise yüzlerinin gülmediğinden şikâyet ederek, ‘’Çiftçiler gülmüyor. Herkese halimizi tozpembe gösteriyorlar fakat o denli değil. Yüzümüz gülmüyor. Halimiz çok kötü’’ dedi. Babacan ise ‘’56 hususta tarımla ilgili neler yapacağımızı açıkladık. Eksiğimiz varsa söyleyin seçime kadar vakit var tamamlarız. Seçimden sonra ise birinci 90 ve 360 günde neler yapacağımızı planladık. Size verdiğimiz kâğıtta hepsi yazıyor. Varsa eksiğimiz söyleyin çabucak tamamlarız.’’ dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı