Ali Babacan İzmir Ödemiş’te esnafla buluştu ‘Bıktık artık, nedir bu çektiğimiz?’

DEVA Partisi Genel Lideri Ali Babacan ilçe kongresi vesilesiyle gittiği İzmir Ödemiş’te esnafı ziyaret etti.

Bir kahveci esnafı Babacan‘la konuşurken, kahvelerde uygulanan yasaklarla ilgili veryansın etti: “AVM’ler hür, yüz kişi oraya giriyor, büyük şirketler özgür.. Oralarda virüs olmuyor, bizim kahvelerde 3 kişi çay içecek fakat yasak… Bıktık kahvelerle uğraşmalarından. Nedir çektiğimiz? Bıktık ya! Kahveci nasıl para kazanacak? Akıllarına gelmiyor… Ben 5 bin TL kirayı nasıl ödeyeceğim?”

‘Ülkemiz bize paha vermiyor’

Bir fen lisesi öğrenci ise ülkenin öğrencilere bedel vermediğinden şikayet etti: “Bu ülkede öğrencilere, liselilere hiç kıymet verilmiyor. Çok büyük bir kayırma olduğunu düşünüyorum. Biz Fen lisesi öğrencileri olarak üç sene ilkokul usulü bir okulda okuduk. Yeni yaptıkları okulu ise imam hatibe çevirdiler. Tüm dünyada fen liselerinin laboratuvarı, çalışma imkanları olur fakat biz yararlanamadık. Maalesef ülkemiz bize hiç paha vermiyor.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı