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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 17 Nisan 2022 15 Görüntüleme

Ali Babacan, Turgut Özal’ı Mezarı Başında Andı

Ali Babacan, Turgut Özal’ı Mezarı Başında Andı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kabrini ziyaret etti. Babacan, Topkapı’daki anıt mezara çelenk ve çiçek bıraktı.

Babacan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı vefatının 29. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

Anıt mezar ziyaretinde Babacana DEVA Partisinin genel başkan yardımcıları, genel merkez yönetim kurulu üyeleri, İstanbuldaki il ve ilçe yöneticileri ile teşkilat mensupları eşlik etti.

Babacan ayrıca 27 Mayıs Darbesinin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorluyu da kabirlerinin başında andı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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