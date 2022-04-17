Ali Babacan, Turgut Özal’ı Mezarı Başında Andı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kabrini ziyaret etti. Babacan, Topkapı’daki anıt mezara çelenk ve çiçek bıraktı.

Babacan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı vefatının 29. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

Anıt mezar ziyaretinde Babacan’a DEVA Partisi’nin genel başkan yardımcıları, genel merkez yönetim kurulu üyeleri, İstanbul’daki il ve ilçe yöneticileri ile teşkilat mensupları eşlik etti.

Babacan ayrıca 27 Mayıs Darbesi’nin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’yu da kabirlerinin başında andı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı