Ali Babacan’dan AK Parti’ye gönül verenlere çağrı: ‘Gelin, adaleti hep birlikte isteyelim’

DEVA Partisi Genel Lideri Ali Babacan, Ankara’da partisinin Sincan ilçe binasının açılışında konuştu. Babacan şu sözleri kullandı:

‘Dönülmez akşamın ufkundayız’

“Bir devir artık kapanıyor. Ülkemizin hiçbir meselesini çözemeyen, ülkemize kaygı ve baskıdan öbür hiçbir vaat sunamayan iktidarın periyodu artık kapanıyor. Dönülmez akşamın ufkundayız. Biz Türkiye’yi içinde olduğu çukurdan en kısa müddette çıkartacağız. Kimsenin kuşkusu olmasın.”

‘Kirli alakaları içinize sindiremediğinizi biliyorum’

“Vaktinde AK Parti’ye gönül vermiş dostlarımıza sesleniyorum” diyen Babacan kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Sizlerin haktan, hukuktan vazgeçmediğinizi çok güzel biliyorum. Ortaya dökülen tüm bu kirli alakalara içten içe çok kızdığınızı, içinize sindiremediğinizi biliyorum. Siyasetçilerin çetelerle iş tuttuğu bugünleri kabul edemeyeceğinizi çok âlâ biliyorum. Tüm bu adaletsizlikleri ve baskıyı asla sinenize çekmediğinizi de biliyorum. ‘28 Şubat karanlığını üstümüzden alsın’ dediğiniz insanların 28 Şubatçılarla bir arada yol yürümesinden çok rahatsız olduğunuzu biliyorum.”

‘DEVA herkesin can, hak ve mal güvenliğinin garantisidir’

“Sizler haksızlıklara göğüs germiş, verdiğiniz haysiyet uğraşını vaktinde zaferle taçlandırmış insanlarsınız. ‘Herkes için hak, özgürlük ve refah’ diye çıkacak beşerler yeniden sizler olacaksınız. Gelin; hakkı, adaleti herkes için daima birlikte isteyelim. Mafya-siyaset-bürokrasi-medya şebekesine bir sefer daha son verelim. Korkmayın ve unutmayın, DEVA Partisi varken kimse sizin hakkınıza göz koyamaz. Helal tek bir lokmanızı kimse elinizden alamaz. DEVA Partisi herkesin can, hak ve mal güvenliğinin garantisi olacaktır. Yıllardır uğraş ettiğimiz ve kazandığımız hakların da hepsinin teminatı biziz.”

‘Türkiye Cumhuriyeti’nin, bir televizyon kanalı kadar prestiji yok mu?’

Ali Babacan, Erdoğan’a yönelik sorularını da yineledi:

“Cevabını alana kadar bu soruları soracağım. Bir televizyon kanalı, bir şirket tezlerin sorumluluğunu taşıyamadı ve çalıştırdığı gazeteci ayrılmak zorunda kaldı. Haftalardır tüm savların etrafında dolandığı bir kabine üyesinin yükünü Cumhurbaşkanı taşımaya devam ediyor. Bu millet buna mı layık? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti, bir televizyon kanalı kadar prestije sahip değil mi? Sizin idarenizde bakanlar, yargı mensupları yahut bürokratlar, devlet içinde bir çete faaliyeti mi gerçekleştiriyor? Sizi desteklemek için yapılan haberlerin finansmanı usulsüzlüklerle mi sağlanıyor? Sizi medyada tetikçiler mi savunuyor?”

‘Bu mu koalisyonların bitmiş hali?’

“Koalisyonlar periyodu bitecek diyorlardı. Krizlerin ortağı mafyaya özel af çıkarmanın uğraşında. Büyük ortak da ona mahkûm halde koskoca ülkeyi yönetmek zorunda kalıyor. 28 Şubat’ın karanlık koridorlarına dayanak olan Perinçek, ‘İktidarın rotasını ben çiziyorum’ diyor. Bu mu koalisyonların bitmiş hali? ‘Ülkemiz büyüyecek’ diyorlardı. Büyüyen yalnızca üç beş zenginin cüzdanı, diğer bir şey değil. Aşikâr ki o cüzdanlar yalnızca Türkiye’de de dolmuyormuş. Azerbaycan’dan yayınlanan görüntüleri gördük. İstikrar vaat ediyorlardı. Bizim üç yıldır gördüğümüz devlet idaresinde istikrarlı bir çürüme.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı