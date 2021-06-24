Ali Babacan’dan Erdoğan’a: ‘Siz içinde kliklerin olduğu bir devletin mi başkanısınız?’

DEVA Partisi Genel Lideri Ali Babacan, Isparta’da partisinin 1. Olağan Merkez İlçe Kongresi’nde konuştu. Kelamlarına vefatının altıncı yıl dönümü vesilesiyle 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i anarak başlayan Babacan şu tabirleri kullandı:

‘Akla hayale sığmayacak bir nizam kurulmuş’

“İddialara nazaran; cürüm örgütlerinin başkanları, siyasetçiler, bürokratlar, iş insanları ve medya mensupları ortasında akla hayale sığmayacak bir tertip kurulmuş. Televizyonlarda sıkça görünen bir gazeteci, bir iş insanı ile isimli makamlar ortasında arabuluculuk yapmaya kalkmış. Devlet içi kliklerden kelam ediliyor. Deniyor ki o gazeteci 10 milyon euro istemiş.”

‘O bakanın yükünü nasıl çekiyor, anlamıyorum’

“Kokuşmuş cürüm örgütleriyle iç içe geçmiş olaylar kabineden bir ismin etrafında dönüyor dolaşıyor. İki sefer canlı yayına çıktı. İsmi geçen gazetecilerden birisi de karşısındaydı. Tüm halka kurulan kumpasa bakın. Soruyu soran da cevaplayan da argümanların içerisinde. O gazetecinin yükünü çalıştığı medya kümesi taşıyamadı. Gazeteci istifa etmek zorunda kaldı. Pekala onunla ilgili tezlerin kaç katı argümanların ortasında ismi geçen o bakanın yükünü Sayın Cumhurbaşkanı nasıl çekiyor, ben anlamıyorum.”

‘İç güvenliği sağlamakla görevlendirdiğiniz kişinin güvenlik sorunu olmasına ses çıkarmayacak mısınız?’

“Sayın Erdoğan, siz bu yükü taşımaya devam edecek misiniz? Ülkenin iç güvenliğini sağlamakla görevlendirdiğiniz bu kişinin bir güvenlik sorunu olmasına ses çıkarmayacak mısınız? İnadınıza devam mı edeceksiniz yoksa dizinin devamında farklı şeyler olabilir diye mi harekete geçmiyorsunuz?”

‘Sizi desteklemek için yapılan haberlerin finansmanı usulsüzlüklerle mi sağlanıyor?’

“Sayın Erdoğan; siz içinde kliklerin, lobilerin olduğu bir devletin mi liderisiniz? Sizin idarenizde bakanlar, yargı mensupları yahut bürokratlar devlet içinde çete faaliyeti mi gerçekleştiriyor? Sizin desteklemek için yapılan haberlerin finansmanı usulsüzlüklerle mi sağlanıyor? Sizi medyada birtakım tetikçiler mi savunuyor? Sizin idarenizde kamu kaynakları iktidara yakın dar bir zümreye mi aktarılıyor? Bu sorularıma çıksın ‘hayır’ diye yanıt versin. Yanıt vermiyorsa, sükût ikrardan gelir. Bu soruları yalnızca DEVA Partisi ismine sormuyorum, Sayın Erdoğan’ı destekleyen, oy veren aziz milletim ismine da soruyorum.”

‘Bir ey narası da mafyaya, çeteye çekiverin’

“Türkiye’yi, bir siyasi partinin vilayet binasında gündüz gözüyle cinayet işlenen bir ülke haline getirdiler. Sayın Bahçeli’nin gayretleriyle mafyaya özel af çıkarılıyor. Siyasal şiddet her sokak başında karşımıza çıkıyor. Sayın Erdoğan’a davet yapıyorum. Derhal siyasal şiddete karşı sağlam bir duruş ortaya koyun. Sizin naralarınızı çok duyduk. İsteyince yapabiliyorsunuz. Bir ey narası da şu mafyaya çeteye çekiverin, ne olur?”

‘Hak uğraşı veren insanların oyuyla gelip ülkemizi 3Y çukuruna düşürdünüz’

“Sayın Cumhurbaşkanı’na seslenmek istiyorum. Yıllarca üniversite kapılarında, adliye koridorlarında hak ve hukuk çabası veren hoş ve pak insanların oyuyla iktidara geldiniz. 3Y ile çaba edeceğim diye geldiniz. Fakat ülkemizi tekrar 3Y çukuruna, yoksulluk-yolsuzluk-yasaklar çukurunun içine düşürdünüz. Hukuk, medya, bürokrasi ve ne yazık ki koskoca devlet o çukura düştü.”

‘Azerbaycan’da geçen diyaloglar ibretlik’

“Sözde ülke büyüyecekti, güçlenecekti. Türkiye büyümedi lakin Sayın Erdoğan’ın yanında kümelenen üç-beş varlıklı daha da büyüdü. İki gün evvel dost ve kardeş ülke Azerbaycan’dan yayınlanan kimi imajlar vardı. Yeniden malum şirketlerden kimilerinin isimleri geçiyor. İbretlik imgeler, ibretlik diyaloglar.”

‘Ekonomi savunmasında rezerv, hava savunmasındaki füze üzere kalkandır’

“Likiditenin milletlerarası piyasalarda biraz sıkılaşacağı bir periyoda hakikat gidiyoruz. FED toplantısı ve Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen sinyaller önümüzdeki devrin para siyasetleri açısından faizin kademe kademe yükseltileceği bir periyot olarak görünüyor. Bu periyotta Türkiye’nin korunma sistemlerine muhtaçlığı var. En kıymetli müdafaa düzeneği ülkenin merkez bankası rezervleridir. Nasıl hava savunma sistemiyle ilgili füzeler, savaş uçakları kıymetliyse, ülkenin ekonomik sisteminin savunmasında da merkez bankasının rezervleri en değerli kalkandır. Bunlar ne yaptı? 130 milyar dolarlık rezervi cayır cayır sattılar. Şu an sayı, yuvarlayarak söylüyorum, eksi 60 milyar dolar.”

‘DEVA hareketi büyük değişime önderlik yapacak’

“Türkiye’yi bu çukurdan en kısa müddette çıkartacağız. Varsın iktidar ortağının art bahçesi olan cürüm örgütünün, çetelerin sözcüleri bizi tehdit etsin. Biz bu yola baş koyduk, yolumuzdan dönmeyeceğiz. DEVA hareketinin büyük değişime önderlik yapacağını biliyoruz. Aziz milletimizle birlikte, ülkemizi bir avuç çetenin, mafyanın ve cürüm örgütlerinin cirit attığı bir ülke olmaktan kurtaracağız.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı