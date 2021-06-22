Ali Düşenkalkar ve Ragıp Savaş keyifli sohbetleriyle “Sahne Tozu Yutanlar”ın yeni bölümünde

Ali Düşenkalkar ve Ragıp Savaş

keyifli sohbetleriyle “Sahne Tozu Yutanlar”ın yeni kısmında

Güçlü PSM’nin sahne heyecanını paylaşan özel isimleri bir ortaya getirdiği YouTube serisi “Sahne Tozu Yutanlar”, yeni kısmında hem tiyatro sahnelerinin hem de ekranların sevilen isimleri Ali Düşenkalkar ve Ragıp Savaş’ı bir ortaya getirdi. Tecrübeli oyuncuların hem pandemi sürecini nasıl geçirdiklerini hem de sahneye olan tutkularını izleyenlerle paylaştıkları “Sahne Tozu Yutanlar”ın yeni kısmını Kuvvetli PSM YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

Özgün formatlardaki dijital içerikleriyle seyircilere farklı tecrübeler sunmayı sürdüren Şiddetli PSM, “Sahne Tozu Yutanlar” programında, tecrübeli isimlerin samimi sohbetleriyle sahnede olmanın ruhunu paylaşıyor.

Her hafta, sahne heyecanını paylaşan sanatkarların, hem birbirlerine merak ettiklerini sordukları hem de sahnenin kendileri için taşıdığı manası paylaştıkları Şiddetli PSM’nin YouTube serisi “Sahne Tozu Yutanlar”da bu hafta; hem tiyatro sahnesinin hem de ekranların sevilen isimleri Ali Düşenkalkar ve Ragıp Savaş keyifli sohbetleriyle kamera karşısına geçti.

“Tırla köyleri dolaşarak tiyatro yaptık.”

Tecrübeli tiyatrocun Ali Düşenkalakar, pandemi sürecinde televizyon ekranlarında olmanın yanı sıra tiyatro yapabilmek ismine da farklı teşebbüsleri olduğunu anlatırken; “ Tiyatro yapabilmek için tırla köyleri dolaştık. Farklı bölgelerde, açıkhavada ve pandemi şartlarına uygun biçimde köydeki beşerlerle tiyatroyu buluşturmak inanılmaz bir tecrübe oldu. Tiyatroyu yalnızca sahnelerle sonlandırmamak gerekiyor. Köyleri dolaşmamıza hayretler içerisinde bakan herkese Shakespeare’den bir alıntıyla karşılık veriyordum. “Bütün dünya bir sahnedir.” Sonuçta kıymetli olan oynayabilmek ve seyirciyle buluşabilmekti. Bunun için biz de çabaladık. Seyircilerin memnunluğunu görmekse kıymet biçilemez ve tarifsiz bir histi sahiden.” sözlerini kullandı.

“Aynayı kendimize çevirmemiz, çuvaldızı kendimize batırmamız gerekiyor.’’

‘’Özleştiri verebilmeliyiz.’’

‘’Dayanışma gösterilebilirdi.’’

Tiyatro’nun sadece sahne üzerinden ibaret olmadığının da altını çizen Ragıp Savaş ise; “ Ben de senin üzere ödenekli bir tiyatroya bağlıyım. Bunun nasıl büyük bir talih olduğunu bu süreç de bizlere gösterdi aslında. Fakat elbette bizim şanslı olduğumuz kadar bu süreci çok güç koşullarda geçiren bir dolu arkadaşımız da oldu. Tiyatro sahne gerisinden gişesine kadar pek çok öteki alanın ve bu alanda emek veren arkadaşımızı da içinde barındırıyor. Bilhassa ödeneksiz ve bağımsız tiyatroların yaşadığı zorluklar epeyce üzücüydü. Elbette burada aynayı kendimize çevirip, çuvaldızı kendimize batırarak öz tenkit de verebilmeliyiz. Ödenekli tiyatrolarda çalışan herkes her ay nizamlı olarak aldıkları fiyatlarından cüzi bir ölçü bile olsa dayanışma gösterebilirdi.” tabirlerini kullandı.

Ali Düşenkalkar ve Ragıp Savaş’ın sahne anılarını paylaştıkları keyifli ve bir o kadar da içten sohbetini izleyebileceğiniz “Sahne Tozu Yutanlar”ın yeni kısmını Güçlü PSM YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı