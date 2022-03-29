Ali Yeşilırmak, Royal Canin’in Sorumlu Hayvan Sahipliği Konusundaki Çalışmalarında Fikir Lideri Oldu

Bugüne kadar Royal Canin Türkiye’nin marka kimliği ile uyumlu projelere imza atan köpek eğitmeni Ali Yeşilırmak, 2022 yılı itibariyle markanın misyonu çerçevesinde hayata geçirilecek projelerde fikir lideri olarak yer alacak.

Hayvanlar için daha iyi bir dünyanın sorumlu hayvan sahipliği anlayışı ve uygulamalarının yaygınlaştırılması ile gerçekleşebileceğine inanan Royal Canin, hem ülkemizde hem de global ölçekte, alanlarında başarılı isimlerle yaptığı iş birlikleri ile değer yaratan projeleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda Royal Canin, bugüne kadar marka kimliği ile uyumlu projelere imza atan köpek eğitmeni Ali Yeşilırmak’ı 2022 yılı itibariyle hayata geçirilecek projelerde fikir lideri olarak konumlayacak.

Köpeklerin doğasını ve davranışlarını anlama, onlarla en doğru iletişimi kurma ve onları eğitme, yönlendirme gibi konularda başarılı çalışmalar gerçekleştiren Ali Yeşilırmak, marka ile köpeklerin sağlık, sıhhat ve refahını artıracak; sahiplerinin bilinçlenmesini ve sorumlu birer hayvan sahibi olmasını sağlayacak çalışmalar konusunda iş birliği yapacak.

“Ali Yeşilırmak ile yaptığımız iş birliği, hayvan sahiplerine değer katacak”

Ali Yeşilırmak ile gerçekleştirdikleri iş birliği hakkında konuşan Royal Canin Türkiye Genel Müdürü Aslı Çelikkol, “Royal Canin, ‘Hayvanlar İçin Daha İyi Bir Dünya’ misyonunu benimseyerek onlar için en yüksek düzeyde fayda sağlamaya odaklı bir marka. Vizyoner bir veteriner hekim tarafından kurulduğumuz 1968 yılından bugüne, kedi ve köpeklerin gereksinimlerini önemsiyoruz ve tüm çalışmalarımızda onların benzersiz beslenme ve sağlık ihtiyaçlarını anlama odağıyla hareket ediyoruz. Ali Yeşilırmak da hayvanlara gösterdiği sevgi ve özen ile Royal Canin değerleriyle örtüşen bir isim. Kendisi, Royal Canin’in hayvanlar için sağlamak istediği ‘daha iyi bir dünya’ misyonunu paylaşıyor ve bu hedefimizi hayvan sahiplerine anlatma noktasında, bize büyük katkı sağlayacak. Ayrıca, “Ali Yeşilırmak ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği, hayvan sahiplerine de değer katacak” diye konuştu.

Dünyamızdaki dengeyi bulmak için sorumlu hayvan sahipliği

Royal Canin’in marka olarak değerlerini ve bakış açısını temsil etmekten dolayı çok memnun olduğunu belirten Ali Yeşilırmak, “Köpekler ile yolum ilk defa 14 yaşında iken kesişti. 6 yıl kadar narkotik dedektör köpekler ile eğitim çalışmaları gerçekleştirdim. 20’li yaşlarımdan itibaren de evde birlikte yaşadığımız köpeklerimiz ve onların sorunlarına odaklandım. Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde aldığım eğitimleri de sentezleyerek, kendi köpek eğitim sistemimi oluşturdum. Şimdi de onları daha iyi anlamaları ve değer odaklı ilişkiler kurmaları adına danışanlarıma destek vermeye devam ediyorum” dedi. Yeşilırmak sözlerine şöyle devam etti: “Hayvanlara yönelik daha bilinçli bir toplum, dünyamızdaki dengeyi sağlamada en önemli unsurların başında geliyor. Hayvanlar ile yaşam boyu birliktelikler kurmanın ve onların refahını artırarak daha iyi bir dünya sunmanın yolu, sorumlu hayvan sahipliği bilinci ve uygulamalarının yaygınlaşması ile mümkün. Bu sebeple Royal Canin ile gerçekleştireceğimiz iş birliği benim için çok değerli. Marka ile hayvanlara bakış açımız ve yaklaşımımızın uyumlu olması, hayata geçireceğimiz projelerde başarılı sonuçlar elde edeceğimizi gösteriyor. Royal Canin ile hayvanlar için aynı tutkuyu paylaştığımız için son derece memnunum.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı