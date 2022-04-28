Aliağa Belediyesi 4 Adet Vidanjörü Yeni Şakran Halkının Hizmetine Sunuyor

Kentin birçok noktasında alt ve üstyapı çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, hizmet araç filosuna kattığı 4 vidanjörle Yeni Şakran halkına maliyet bedeli olan 95₺+KDV ile hizmet sunacak.

Belediye ekipleri, Yeni Şakran Mahallesi’nin kanalizasyon hattı sorunu çözülene kadar vatandaşların su ve kanalizasyona dair taleplerini, lokal problemleri ile kanal açımı gibi işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirecek. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar Yeni Şakran Hizmet Birimine başvuruda bulunabilecek.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Dört adet vidanjörümüz yarından itibaren Yeni Şakran Mahallemizde hizmet vermeye başlıyor. Halkımıza foseptik hizmeti verirken bu işi maliyetine yapma noktasında da önemli bir karar aldık” dedi.

“TÜM ŞAKRAN HALKIMIZA HAYIRLI OLSUN”

Yeni Şakran Mahallesinin uzunca süre gelen bir kanalizasyon sorunu olduğunu belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Bu noktada büyükşehir belediyesi birtakım çalışmalar yürütüyor. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili ihale süreçlerinin tamamlanacağını öğrendik. Yeni Şakran Mahallemizde özellikle foseptikler çevre kirliliği açısından önemli bir sorun teşkil ederken son belirlenen vidanjör hizmet bedelleri de ekonomik olarak ciddi bir yük haline dönüştü. Konunun çözümü noktasında Belediyemiz koordinesinde 4 adet vidanjörümüz yarından itibaren Yeni Şakran Mahallemizde hizmet vermeye başlıyor. Halkımıza foseptik hizmeti verirken bu işi maliyetine yapma noktasında da önemli bir karar aldık. Tüm Şakran halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı