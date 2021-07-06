Aliağa Belediyesi Ekipleri Kalabak Mahallesi’nde

Belirlenen program dahilinde etraf mahallelerdeki bakım ve tamir faaliyetlerini aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi Grupları, çalışmalarına Yeni Kalabak’ta devam ediyor.

Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Kalabak Mahallesi’ne bağlı Yeni Kalabak bölgesinde imar planlarındaki mevcut cadde ve sokakların yolları açılıyor. Dolgu ve tesviye çalışması ile yer güzelleştirmesi yapılıyor.

Yeni Kalabak’ta imar yollarının açılması için kapsamlı bir çalışma başlatıldığını belirten Kalabak Mahalle Muhtarı Mehmet Kartal, “Mahallemizde imar planlarında bulunan cadde ve sokakların yolları Aliağa Belediyesi gruplarınca açılıyor. Belirlenen program dahilinde mahallemizdeki üretim ve ağıl yolları da yapılacak. Gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Aliağa Belediye Liderimiz Serkan Acar’a mahallem ismine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı