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Aliağa Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclisi Toplandı

Aliağa Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclisi Toplandı

Aliağa Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu’nda 8 ve 10 Şubat 2022 tarihli meclis tutanaklarının okunup onaylanmasıyla başlayan toplantı, 7 maddeden oluşan Başkanlıktan Gelen Önergelerin görüşülmesiyle devam etti.

Başkanlıktan Gelen Önergeler kapsamında; 1-2-3-4-5 ve 6.Maddeler oy birliği ile komisyonlara havale edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesinin (b) fıkrası ve mer”i mevzuat hükümleri gereğince hazırlanan “Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği” ve genel gerekçesinin onaylanması hususunun görüşüldüğü 7.Madde ise oy birliği ile kabul edildi.

Mart Ayı Olağan Meclisi, ikinci birleşimin 10 Mart 2022 Perşembe günü saat 18.00’de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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