Aliağa Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor

Aliağa Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 8 Mart 2022 Salı günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde yapılacak toplantının gündeminde 7 madde yer alıyor.

Belediye Meclis Salonu’ndaki oturum, 8 ve 10 Şubat 2022 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanmasıyla başlayacak. Ardından Başkanlıktan Gelen Önergeler kapsamında; kiralama, imar planı değişikliği, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği ve genel gerekçesinin onaylanması hususları meclis üyelerinin görüşüne sunulacak.

ALİAĞA BELEDİYESİ WEBTV CANLI YAYINLAYACAK

Meclis toplantısı, Aliağa Belediyesi kurumsal internet sitesi www.aliaga.bel.tr ’den ve Aliağa Belediyesi webtv’nin www.youtube.com/aliagatv adresinden canlı olarak yayınlanacak. Aliağa Belediyesi webtv yayını saat 17.00’den itibaren başlayacak.

Mart Ayı Olağan Meclisi, toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretlerinin oylanması ve bir sonraki meclis toplantı gününün belirlenmesiyle son bulacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı