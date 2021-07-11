Aliağa Belediyesi Sınav Süresince Görev Başında Olacak

Hafta sonu 26-27 Haziran günlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler için nüfus müdürlükleri yurt genelinde olduğu üzere Aliağa’da da hizmet verecek. Aliağa Belediyesi, imtihan yerine ulaşım konusunda eza yaşayan öğrencilerin bir telefon kadar yakınında olacak. İmtihan mühletince okul yakınlarındaki inşaat çalışmaları durdurulacak olup Zabıta takımları, yaşanabilecek aksiliklere karşı okul etraflarında devriye halinde olacak.

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı ‘2021 Yükseköğretim Kurumları İmtihanı Tedbirleri’ bahisli genelgesi mucibince YKS’ye girecek adaylar için Nüfus Müdürlükleri cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri ortasında, pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri ortasında açık olacak.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan pazar günü; imtihan vazifelileri ve imtihana girecek adaylar ile beraberindeki yakınları 05.00-19.00 saatleri ortasında kısıtlamadan muaf tutulacak. İmtihan vazifelileri ve imtihana girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi yahut yakınlarının, YKS imtihanına katılmak üzere özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatleri için seyahat müsaade evrakı aranmayacak. Yapılacak kontrollerde belirtilen bireylerin vazife evrakı yahut aday giriş evrakını ibraz etmeleri kâfi olacak.

ALİAĞA’DA AÇIK OLACAK FOTOĞRAFÇILAR

Genelge kapsamında27 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar (kimlik kartı için gerekli olan fotoğrafın temini amacıyla), 07.00-18.00 saatleri ortasında açık olacak. Aliağa’da Foto Varlı, Stüdyo Irmak ve ME-SA Fotoğraf belirlenen saatler ortasında hizmet verecek.

ALİAĞA BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRENCİLERE ULAŞIM HİZMETİ

Aliağa Belediyesi, hafta sonu YKS’ye girecek öğrencilerin imtihan yerine ulaşım noktasında sorun yaşamaları halinde öğrencilerin bir telefon kadar yakınında olacak. İmtihan yerine ulaşmada sorun yaşayan öğrenciler, Hilal Masa 153 sınırını arayarak ya da 0530 277 2222 numaralı telefona ileti göndererek yardım talebinde bulunmaları halinde, Belediye araçlarıyla imtihan yerine ulaştırılacaklar.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı