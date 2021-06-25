Aliağa Belediyesi Yaz Spor Okulları 21 Haziran’da Başlıyor

Aliağa Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları için 14 Haziran tarihinde başlattığı kayıtlar ağır ilgi görerek sona erdi. Çocuklara hem eğlenceli hem de sporla iç içe bir yaz tatili yaşatmayı hedefleyen spor okullarında eğitimler 21 Haziran Pazartesi günü başlıyor.

Aliağa Belediyesi bu yıl basketbol, futbol, voleybol, karate, güreş ve satranç branşlarında açtığı yaz spor okullarıyla çocukların spor sayesinde bedensel ve zihinsel gelişimlerine dayanak sağlanmasını amaçlıyor. Ayrıyeten Yaz Spor Okulları kapsamında bayanlara özel Aliağa, Helvacı ve Yeni Şakran’da da Pilates kursları gerçekleştirilecek.

Yaz Spor Okulları bu yıl pandemi nedeniyle yüzde 50 kapasiteyle hizmet verecek. Alanında tecrübeli eğitmenlerin misyon yapacağı spor kurslarında yüzlerce çocuk keyifli bir yaz geçirecek.

Spor okullarında öncelikli gayelerinin çocukların spor yapmaktan keyif almalarını sağlamak olduğunu belirten Aliağa Belediyesi Spor Ünite Sorumlusu Bilal Özkurt, “Çocuklarımızın uygun birer sportmen olabilmeleri için öncelikle yaptıkları spordan memnunluk duymaları gerekiyor. Aliağa Belediyesi Yaz Spor Okulları sayesinde çocuklarımızın zihinsel ve bedensel gelişimlerine sağlayarak geleceğe özgüveni yüksek, sporu seven, başarılı kuşaklar yetiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı