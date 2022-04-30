Aliağa Belediyesi’nden Bayram Temizliği

Aliağa Belediyesi’nden Bayram Temizliği

 Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala kentin cadde ve sokakl
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 30 Nisan 2022 17 Görüntüleme

Aliağa Belediyesi’nden Bayram Temizliği

Aliağa Belediyesi’nden Bayram Temizliği

Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala kentin cadde ve sokaklarında genel temizlik çalışması yaptı.

Mübarek Ramazan ayının bitmesiyle beraber idrak edilecek olan Ramazan Bayramı’nın daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda geçirilebilmesi amacıyla kent genelinde başlatılan temizlik çalışmaları tamamlandı.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, gündüz ve gece saatlerinde yaptıkları temizlik çalışmasıyla cadde ve sokakları bayrama hazır hale getirdi. Yapılan temizlik çalışmaları kapsamında özel sulama aracıyla cadde, sokak ve meydanlar yıkanarak dezenfekte edildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün kent genelinde çok zor bir görevi yerine getirdiğini belirten Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tahir Acar, “Temizlik İşleri Ekiplerimiz daha temiz ve daha güzel bir Aliağa için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor. Aliağamız bugün temizse bu temizlik işleri ekiplerimizin sayesindedir. Ramazan Bayramı’na tertemiz, çiçek gibi girmek istiyoruz. Bunun için Demokrasi Meydanımızdan başlayarak tüm cadde ve sokaklarımızı yıkayarak tertemiz bir görünüme kavuşturduk” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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