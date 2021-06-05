Aliağa Devlet Hastanesi’ne Ek Poliklinik Binası

Aliağa Belediyesi’nin ve Aliağa Kaymakamlığı’nın takviyeleri, hayırseverlerin katkılarıyla yapılmakta olan Aliağa Devlet Hastanesi Ek Poliklinik Binası’nın temeli atıldı.

Şubat ayında imaline başlanan ve içerisinde yanık ünitesi ile ağır bakım servisinin de yer alacağı Acil Servis Ek Binası’nda çalışmalar sürerken bu kere Acil Servisi bahçesinde toplam 2 Bin metrekare alanda 5 kattan oluşacak ek poliklinik binasının temeli atıldı. Aliağa’nın artan poliklinik muhtaçlığının karşılanması maksadıyla üretimine başlanılan bina tamamlandıktan sonra içinde 40 oda bulunacak.

Ek poliklinik binasının temel atma programına; Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Lideri Serkan Acar, Garnizon Kumandanı Albay Faruk Altun, AK Parti İzmir Vilayet Lideri Kerem Ali Daima, MHP İzmir Vilayet Lideri Veysel Şahin, AK Parti Aliağa İlçe Lideri Hamdi Fazilet, MHP Aliağa İlçe Lideri Abdürrahim Aydemir, Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yalçın Koçyiğit, Aliağa İlçe Sıhhat Müdürü Dr. Özkan Orhun, Aliağa Ticaret Odası Meclis Lideri Adnan Latife, hayırsever iş insanı Zeynel Arslan, siyasi parti temsilcileri, oda liderleri ve Aliağalı iş insanları katıldı.

ALİAĞA BELEDİYE LİDERİ SERKAN ACAR: “ALİAĞA DEVLET HASTANESİ B SINIFINA YÜKSELECEK”

Aliağa Devlet Hastanesi’nin mevcut şartlarının güzelleştirmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Aliağa Belediye Lideri Serkan Acar, “Sağlık Bakanlığımızın Aliağamızda büyük bir hastane projesi hali hazırda devam ediyor. Lakin mevcut hastanemizin fizikî şartlarını daha âlâ hale getirmek için bir ortaya geldik. Birinci etapta bir acil servis, ağır bakım, yanık ünitesi ve tedavi alanları oluşturmak için ek bina çalışmalarına başlamıştık. Temelini attığımız bina da bir poliklinik binası olacak ve içinde 40 oda bulunacak. Aliağalı hayırsever iş insanı Zeynel Arslan binanın imalini üstlenecek. Binanın imalini yaklaşık 4 ayda tamamlamayı hedefliyoruz. Çalışma tamamlandığında hastanemiz yatak sayısı, hekim sayısı ve imkânlar açısından B Sınıfına yükselecek. Binanın imalinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

ALİAĞA KAYMAKAMI ÖMER KARAMAN: “PANDEMİ DEVRİNDE ATILAN BU ADIM ALİAĞA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Aliağa’da sıhhat standartlarını yükseltmeyi hedeflediklerini tabir eden Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, “Aliağamızın sıhhat alanında daha yeterli bir pozisyona gelmesi için, birlik ve beraberlik içinde, üst idare olarak büyük bir özveriyle omuzladık. Aliağa’daki sıhhat standartlarını çok daha âlâ bir noktaya getirmek ismine düzgün bir birliktelik sergiledik. Yeni devlet hastanemizin yapılmasıyla ilgili mevzuyu da vilayet liderlerimiz yakından takip ediyor. Pandemi periyodunda atılan bu adım Aliağa için çok kıymetli bir rahatlama sağlayacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı