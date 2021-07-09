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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 9 Temmuz 2021 13 Görüntüleme

Aliağa’da Çevre Temizliği Tüm Hızıyla Sürüyor

Aliağa’da Çevre Temizliği Tüm Hızıyla Sürüyor

Aliağa Belediyesi “Daha pak bir Aliağa” vizyonuyla kent genelindeki paklık çalışmalarını sürdürüyor.

Aliağa Belediyesi Paklık İşleri Müdürlüğü Grupları kent genelinde çöp konteynırlarını ve sıklıkla kullanılan otobüs duraklarını dezenfektanlı suyla yıkayarak vatandaşlara daha pak ve sağlıklı bir ortam sunuyor. Ayrıyeten türlü noktalarda bulunan reklam raketleri de yıkanarak pırıl pırıl pak bir görünüme kavuşturuluyor.

Takım olarak 7 gün 24 saat aslıyla hizmet verdiklerini belirten Aliağa Belediyesi Paklık İşleri Müdürü Handan Çetiner Tatlı, “Daha pak ve daha sağlıklı bir etraf için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Rutin olarak yaptığımız paklık çalışmalarının yanı sıra sokakların yıkanması, süpürülmesi, çöp konteynırı, otobüs durağı üzere alanların da periyodik olarak paklığını yapıyoruz. Liderimiz Sayın Serkan Acar’ın orman alanlarının pak tutulması konusundaki talimatları doğrultusunda oluşturduğumuz kümelerle orman paklığı de yapıyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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