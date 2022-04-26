Aliağaspor FK 1 – 0 Tire Belediye Spor

Bölgesel Amatör Lig Play Out mücadelesinde Tire Belediye Spor ile karşılaşan Aliağaspor FK, rakibini 89.dakikada Ali Şentürk’ün attığı golle 1-0 mağlup etti. Sarı siyahlılar aldığı galibiyetle ligde kaldı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal tribünden izledi. Aliağaspor FK’ya gönül vermiş Aliağalı taraftarlar da takımını yalnız bırakmayarak tribündeki yerini aldı. Aliağalı taraftarlar son düdüğe kadar takımlarına destek verdi.

Son saniyesine kadar büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Fatih Tokail, Egemen Savran, Güner Mumcu Taştan ve Berkay Erdemir hakem dörtlüsü yönetti. Aliağaspor FK, karşılaşmaya Ömer Can, Hakkı Helvacı, Bilal Hallaçlar, Hasan Ayçiçek, Hakan Çakır, Timurcan Gök, Barış Tenşi, Murat Arslan, İlker Ataseven, Furkan Yıldırım ve Onur Erdem Günel 11’i ile başlarken Tire Belediye Spor ise Emrullah Öztürk, Mustafa Can Uyanık, Osman Erol, Hasan Topaloğlu, Emre Aydın, Tolgahan Gök, Ramazan Koca, Erhan Eren, Aydın Kuzu, Erdi Balcı, Buğra Civek 11’i ile sahaya çıktı.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren mücadelede Aliağaspor FK, ikinci yarıya daha etkili başladı. Rakibini baskı altına alan Aliağa temsilcisi 70.dakikadan itibaren gol için ataklarını sıklaştırdı. Aliağa temsilcisi aradığı golü 89.dakikada oyuna ikinci yarıda giren Ali Şentürk’ün ayağından buldu. Sarı siyahlılar son dakikalarda gelen golle sahadan galibiyetle ayrılarak ligde kaldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı