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Ana Sayfa Spor 17 Haziran 2021 24 Görüntüleme

Aliağaspor FK, Çiğli Belediyesporu Konuk Edecek

Aliağaspor FK, Çiğli Belediyesporu Konuk Edecek

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) şampiyonluktaki tezli takımlarından Aliağaspor FK, 2.Bölge 2.Grupta Çiğli Belediyespor’u konuk edecek. 16 Haziran 2021 Çarşamba günü Aliağa Atatürk Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 18.00’de başlayacak.

Kümenin birinci maçında İzmirspor’u deplasmanda 3-1 yenerek lige süratli bir başlangıç yapan Aliağaspor FK, Çiğli Belediyespor müsabakasına da galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Aliağa Atatürk Stadyumu’nda Teknik Sorumlu Hakan Şapçı idaresinde son hazırlıklarını yapan sarı siyahlılarda amaç alandan mutlak 3 puanla ayrılmak.

Kümedeki ekiplerin önemli rakipler olduğunu belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, “Çiğli Belediyespor bizim üzere birinci maçını kazandı. Kendi alanımızda rakibimizi yenerek kıymetli bir avantaj elde etmek istiyoruz. Kümemizi birinci bitirdikten sonra final maçlarını da kazanarak 3.Lige yükselmeyi hedefliyoruz. Bunun için ekibimiz hazır” dedi.

Galibiyet için kadroya olan dayanağın çok kıymetli olduğunu tabir eden Şapçı, “Kulüp idaresinden Belediye Lideri ve taraftarına kadar çok büyük dayanak görüyoruz. Bu açıdan bakıldığında da kadromuz profesyonel ligleri hak ediyor. Profesyonel lig amacı için var gücümüzle çalışıyoruz. Çiğli Belediyespor maçını kazanmak ismine sonuna kadar uğraş ederek alandan galibiyetle ayrılacağız” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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