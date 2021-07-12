Aliağaspor FK, Çiğli Deplasmanına Hazırlanıyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2.Bölge 2.Grupta tüm maçlarını kazanarak 9 puanla liderlik koltuğunda bulunan Aliağaspor FK, son haftada deplasmanda karşılaşacağı Çiğli Belediyespor maçına hazırlanıyor. 27 Haziran 2021 Pazar günü Çiğli Galip Öztürk Stadyumunda saat 18.00’de başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Hamitoğlu yönetecek.

Tek yenilgisini Aliağa grubundan alan Çiğli Belediyespor 6 puanla kümede ikinci sırada yer alıyor. Aliağaspor FK, kümesi önder tamamlaması halinde bir üst çeşide çıkarak 3.Lig için çabasını sürdürecek.

ALİAĞASPOR FK’DA KEYİFLER YERİNDE

Sarı siyahlılar teknik ve taktik çalışmalarını Aliağa Atatürk Stadyumu’nda Teknik Sorumlu Hakan Şapçı idaresinde gerçekleştiriyor. Müsabakaya galibiyet parolasıyla hazırlanan teknik takım ve futbolcular Çiğli deplasmanından puan ve puanlarla ayrılarak kümesi mutlak başkan tamamlamak istiyor. Yapılan son idmanda futbolcuların sevinçli oldukları gözlendi.

ALİAĞASPOR FK TEKNİK SORUMLUSU HAKAN ŞAPÇI: “DEPLASMANA KAZANMAK İÇİN GİDECEĞİZ”

Çiğli deplasmanına avantajlı gideceklerini belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, “Kendi alanımızda kazandığımız 3-0’lık bir galibiyet var. Bunu fazla düşünmeden deplasmana kazanmak için gideceğiz. Ekibime çok güveniyorum. Her maçı kazanabilecek güçteyiz. Lig sonunda da 3.Lige çıkacağımıza inanıyorum” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı