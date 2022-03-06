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Ana Sayfa Spor 6 Mart 2022 29 Görüntüleme

Aliağaspor FK deplasmanda farklı kazandı

Aliağaspor FK deplasmanda farklı kazandı

Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 14.Haftasında deplasmanda Uşak temsilcisi Bölmespor’a konuk olan Aliağaspor FK, rakibini 5-0 mağlup etti.

Aliağa temsilcisine galibiyeti getiren golleri 19’da Ali Şentürk, 45 ve 55’te Furkan Yıldırım, 74’te Hasan Ayçiçek, 80’de Batuhan Doğrukıran kaydetti. Sahadan farklı galibiyetle ayrılan Aliağa temsilcisi puanını 33’e yükseltti.
Uşak Karaağaç Şehitler Stadında oynanan mücadeleyi Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağaspor FK başkanı Kamil Önal tribünden izledi.

HAKEMLER: Samet Şahin, Hüseyin Asım Kılıç, Volkan Turan, Mehmetcan Zağlı

STAT: Karaağaç Şehitler Stadı

BÖLMESPOR: Fatih Alagöz, Samet Güleç, Kadir Can Salman, Doğa Yalçın, Mehmet Emin Kurt (Dk 65 Sadık Emirhan Özcan), Can Samet Papatya (Dk 29 Hakan Ertuğral) Serdar Tan Boğa, Emrah Kuru (Dk 78 Emre Coşkun) İbrahim Doğukan Başal, Erhan Öztürk, İsmail Yalçınkaya (Dk 78 Murat Dönmez)

ALİAĞASPOR FK: Ömer Can, Hakkı Helvacı, Bilal Hallaçlar, Hasan Ayçiçek (Dk 78 Levent Aktuğ), Hakan Çakır (Dk 70 Adnan Demir), Timurcan Gök, Muharrem Kaban (Dk 70 Anıl Çetin), Murat Arslan, Furkan Yıldırım ( Dk 78 Batuhan Doğrukıran), Ali Şentürk (Dk 33 İlker Ataseven), Onur Erdem Günel

SARI KARTLAR: Dk 12 Samet Güleç, Dk 76 Serdar Tan Boğa (Bölmespor) – Dk 48 Murat Arslan, Dk 50 Hasan Ayçiçek, Dk 85 Onur Erdem Günel (Aliağaspor FK)
GOLLER: Dk 19 Ali Şentürk, Dk 45-55 Furkan Yıldırım, Dk 74 Hasan Ayçiçek, Dk 80 Batuhan Doğrukıran (Aliağaspor FK)

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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