Aliağaspor FK, Fırtına Gibi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 3.haftasında alanında Çiğli Belediyespor’u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 36’da Osman Atalay Demirtaş, 86’da Batuhan Doğrukıran ve 90+5’te Serdar Vefa Yeşil’in attığı gollerle 3-0 mağlup etti. Alandan üç puanla ayrılan mesken sahibi ekip kümedeki liderliğini sürdürdü. 2 maçta 6 gol kaydeden sarı siyahlılar göze beğenilen gelen futboluyla da izleyenlerin beğenisini topladı.

Aliağa Atatürk Stadyumunda oynanan müsabakayı Aliağa Belediye Lideri Serkan Acar, tribünden izledi. Müsabakaya her iki grupta denetimli başlasa da 10.dakikadan itibaren Aliağaspor FK, üstünlüğünü kurmaya başladı.

36.dakikada Çiğli defansının gerisine sarkan Osman Atalay Demirtaş, kaleciyle karşı karşıya kaldığı konumda topu filelerle buluşturarak grubunu 1-0 öne geçirdi. Birinci yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıya da tesirli başlayan sarı siyahlılar farkı 2’ye çıkaran golü 86.dakikada Batuhan Doğrukıran ile buldu. Duran topta ceza alanı içerisine açılan ortaya düzgün yükselen Batuhan, yaptığı baş vuruşuyla skoru 2-0’a taşıdı.

Üstünlüğünü son dakikaya kadar sürdüren konut sahibi kadroda kapanışı Serdar Vefa Yeşil yaptı. 90+5’te sol tarafta topla buluşan Serdar’ın yaklaşık 25 metre aradan attığı harika şut kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlarla buluştu. Son saniyede gelen bu gol maçın da sonucunu belirledi.

ALİAĞA BELEDİYE LİDERİ SERKAN ACAR: “MAÇI KAZANMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ”

Maç sonunda canlı yayında soruları yanıtlayan Aliağa Belediye Lideri Serkan Acar şunları söyledi: “Aliağa her manada tezi olan bir kent. Futbolda da savımız var. Uzun vakittir 3.lige çıkmak için çaba ediyoruz. Bu yıl da şartlar ne olursa olsun profesyonel lige çıkmayı dilek ediyoruz ve bu gaye için hazırlandık. Bugün 33. Maçımızı oynadık. 31 hazırlık maçı yaptık. Futbolcu kardeşlerimiz ruhsal olarak güç bir periyot geçirdiler fakat hiçbir vakit çalışmayı bırakmayıp azimli biçimde gayret ettiler. Sabırla bu günleri bekledik. İnşallah dönem sonunda bu sabrımızın mükafatını alırız. Pandemi sürecinde güç bir devir geçirdik. Atletlerimiz futbola hasretti. Her iki grup da elinden geleni yaptı. Çok kısa sürecek ve yanılgı da kabul etmeyen bir lig yaşıyoruz. Bu maçı kazanmak bizim için çok değerliydi. Çok hoş bir maç oldu. Tüm kadrolar sıkıntı şartlarda önemli gayret veriyorlar; Çiğli Spor’a ve başka ekiplere da muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

STAD: Aliağa Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Ersan Şen, Halime Uzungündeş, Oğulcan Sefer, Bünyamin Erdil

ALİAĞASPOR FK: Ömer Can, Yusuf Kılıç, Semih Durmuş, Bayram Çetin, Suat Gündüz, Ünal Kaya, Ersin Aslantoğ, Özkan Yılmaz (Dk 69 Osman Buğra Uysal), Enes Bakal (Dk 64 Batuhan Doğrukıran), Osman Atalay Demirtaş (Dk 69 Semih Baştan), Mehmet Davet Alpaslan (Dk 85 Serdar Vefa Yeşil)

ÇİĞLİ BELEDİYESPOR: Uğur Köprülü, Semih Atıl (Dk 46 Göksel Yaman) Batuhan Altın (Dk 54 Oğuz Yıldız), Emre Gümüşkaya, Egecan Çevir (Dk 71 Doğan Yaşar Keskin), Hasan Ayçiçek, Çağlar Dağ (Dk 64 Necati Açıksöz), Özenç Akdağ, Salih Kılavuz, Aydın Kuzu (Dk 63 Batuhan Dinçer Yokuş), Mert Uygun

SARI KARTLAR: Dk 35 Osman Atalay Demirtaş, Dk 38 Ersin Aslantoğ, Dk 42 Suat Gündüz, Dk 81 Semih Küçükatalay-kaleci antrenörü, Dk 85 Batuhan Doğrukıran (Aliağaspor FK) – Dk 38 Aydın Kuzu, Dk 45 Semih Atıl, Dk 79 Özenç Akdağ (Çiğli Belediyespor)

GOLLER: Dk 36 Osman Atalay Demirtaş, Dk 86 Batuhan Doğrukıran, Dk 90+5 Serdar Vefa Yeşil (Aliağaspor FK)

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı