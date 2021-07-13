Aliağaspor FK, Güzelhisar Tesisleri’nde Bir Araya Geldi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) 27 Haziran Pazar günü deplasmanda kümenin son maçı için Çiğli Belediye Spor ile karşılaşacak olan Aliağaspor FK, yemek programında bir ortaya geldi. Programa katılan Aliağa Belediye Lideri Serkan Acar, birlik ve beraberliğin başarıyı getireceğini söz ederek bu yıl profesyonel lige çıkacaklarına inandığını söyledi.

Güzelhisar Toplumsal Tesisleri’nde gerçekleşen programa Aliağa Belediye Lideri Serkan Acar, belediye lider yardımcıları, Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, futbolcular, yöneticiler, teknik takım, Aliağaspor FK’ya gönül vermiş taraftarlar katıldı.

ALİAĞA BELEDİYE LİDERİ SERKAN ACAR: “TÜM DESTEĞİMİZLE TRİBÜNDE OLACAĞIZ”

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Aliağa Belediye Lideri Serkan Acar, “Profesyonel lig yolunda geriye yalnızca dört maçımız kaldı. Pazar günü Çiğli Spor ile kümenin son maçını oynayacağız. Tribündeki yerimizi alarak tüm desteğimizle futbolcu arkadaşlarımızın yanında olacağız. Maç sonunda galip gelerek Aliağa’ya döneceğimize inanıyorum. Tüm futbolcularımıza yürekten güveniyorum” dedi.

“PROFESYONEL LİG İÇİN HAZIRLIKLARIMIZI YAPIYORUZ”

Profesyonel lig çalışmalarına başladıklarını da tabir eden Lider Serkan Acar, “Başarıya ulaşacağımıza olan inancımızdan ötürü profesyonel lig için birtakım hazırlıklar içerisindeyiz. Bir yandan yeni stadımızın bir yandan da kamp yeri hazırlığımızı yapıyoruz. Hoş bir kulüp binası hazırlığımız var. Bu yıl daima birlikte muvaffakiyet elde ederek önümüzdeki yıl da daha güzel yerlere geleceğiz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı