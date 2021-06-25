Aliağaspor FK İzmirspor’a Hazırlanıyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) aldığı gollü galibiyetlerle profesyonel lige göz kırpan Aliağaspor FK, 4.Hafta maçında alanında İzmirspor’u konuk edecek. 20 Haziran 2021 Pazar günü Aliağa Atatürk Stadyumu’ndaki müsabaka saat 18.00’de başlayacak.

BAL 2.Bölge 2.Grupta uğraş eden Aliağaspor FK, kümenin birinci maçında 3-1 mağlup ettiği İzmirspor’u meskeninde ağırlayacak. Kümede 6 puanla başkan durumda olan sarı siyahlılar, bu maçtan da 3 puanla ayrılarak hem galibiyet serisini sürdürmek hem de 9 puana ulaşarak liderliği perçinlemek istiyor.

Şampiyonluğun en büyük adaylarından gösterilen Aliağaspor FK, müsabakanın hazırlıklarını Aliağa Atatürk Stadyumu’nda Teknik Sorumlu Hakan Şapçı idaresinde sürdürdü. İdmanda sevinçli oldukları gözlenen teknik takım ve futbolcular, İzmirspor maçından da mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor.

ALİAĞASPOR FK TEKNİK SORUMLUSU HAKAN ŞAPÇI: “HER MAÇI EN GÜZEL BİÇİMDE OYNAYARAK KAZANMAK İSTİYORUZ”

Müsabakaya galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, “Çok kısa bir vakit içerisinde oynadığımız için evimizdeki İzmirspor maçını da kazanmak istiyoruz. Önümüzdeki tüm maçları kazanarak amacımız olan profesyonel lige ismimizi yazdıracağız. İzmirspor ciddiye aldığımız bir grup. Çarşamba günü Çiğli ile temposu çok yüksek bir maç yaptık. Futbolcularımızı pazar günkü karşılaşmaya hazırlamaya çalışıyoruz. Her maçı en yeterli halde oynayarak kazanmak istiyoruz. Bunu da başaracak güce sahibiz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı