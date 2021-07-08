Alkol tüketiminde aşırılık ağız kanserine neden oluyor

Birçoğumuz için her saatte bir kişinin ağız kanserinden öldüğü gerçeği şaşırtan gelebilir. Her ne kadar ağız kanseri öbür kanser cinsleri ortasında en temizi olarak bilinse de aslında durum sandığımızın tam zıddıdır. Öbür kanser tiplerine nispeten daha ölümcüldür ve önemsemediğimiz belirtiler istenmeyen sonuçlara davetiye çıkarabilir. Avrasya Hastanesi Radyasyon Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Vecdi Ertekin Ağız kanseri hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı.

Vücudunuz palavra söylemez, bu belirtilere dikkat edin!

Birçoğumuz hayatımızın rastgele bir periyodunda ağız sıhhatimizi tehdit eden sorunlarla karşılaşmışızdır. Kolay üzere görünen lezyonlar tahminen de önemli bir hastalığın habercisi olabilir. Ağız kanseri kimi vakit rastgele bir belirti göstermezken kimi vakit da kişinin hayatını olumsuz etkileyecek belirtiler gösterir. Hastalık; ağız boşluğunda, lisanda, dişte, diş etinde, dudakta ya da orofarenks dediğimiz ağızın gerisinde yer alan bölgede meydana gelir. Bilhassa 45 yaş üstü bireylerde ve erkeklerde görülme sıklığı hayli fazladır.

Ağız içinde, lisanda ya da diş etinde beyaz yahut kırmızı lekelenmeler,

Uzunluğunda şişlik ve yutkunmada zorlanma,

Lisan ve çenede hareket zorluğu,

Ağızda ağrı, uyuşukluk,

Dişlerde hassasiyet ve ani diş kaybı,

Seste değişiklik,

Kanamaya yol açan ve tekrarlayan yaralar belirtiler ortasında sayılabilir ve akabinde kanser görülme riski muhtemeldir. Ertelemeden uzman bir tabibe gidilmelidir.

Tütün mamulleri, tehlike ögeleri ortasında yeniden birinci sıralarda…

Ağız kanseri bulaşıcı değildir fakat kimi faktörler kanser oluşumunu dolaylı da olsa etkilemektedir. Özelikle tütün kullanımı, ağız kanseri sebeplerinin başında gelmekte ve tütün mamullerinin tüketimi kanser riskini arttırmaktadır. Ağız kanseri riskini arttıran bir öteki faktör ise alkol kullanımıdır. Alkol alımının çokluğu ile risk yanlışsız orantılı olarak artmaktadır. Dudak kanserinde de kıymetli bir hissesi bulunan güneş ışınları sigara tiryakileri için kıymetli bir risk faktörüdür. Ailede kanser hikayesi olması da hem başka kanser cinslerinde hem de ağız kanserinde epeyce tesirli olmakta ve kansere yakalanma riskini arttırmaktadır.

Tedavi sistemi hastaya nazaran değişkenlik gösteriyor

Ağız cerrahı ve diş doktorlarının de dahil olduğu uzmanlardan oluşan bir grup, teşhis konulduktan sonra her bir hastanın gereksinimine yönelik bir tedavi planı geliştirirler. Genelde en başarılı formül cerrahidir. Böylece hastalığa sebep olan modül bedenden uzaklaştırılmış olur. Akabinde hastalığın evresi, hastanın genel sıhhat durumu ve patoloji sonuçlarına nazaran kanser hücrelerini öldürmek için X ışınları ve protonlar üzere yüksek güçlü ışınların kullanıldığı bir prosedür olan radyasyon tedavisi uygulanır. Bu tedavi tekniği genelde tek başına kullanılmaz. Daha tesirli olabilmesi için kimyasal bir yol olan kemoterapi ile birlikte uygulanır.

Tüm hastalıklarda olduğu üzere tesirli bir tedavi sonucundan bahsedebilmek için erken teşhis çok değerlidir ve ihmallerin bu tıp önemli hastalıklara neden olabileceği unutulmamalıdır.

Tedbirinizi alın, tehditlere karşı hazırlıklı olun

Her yıl binlerce beşere kanser tanısı konulmakta ve gün geçtikçe artan hasta sayısı kuşkusuz hepimizi huzursuz etmektedir. Bu noktada bilhassa bedenimizin verdiği sinyalleri önemsemek erken teşhis ve tedavi için hayli değerlidir. Pekala, ağız kanserinde risk faktörlerini ortadan kaldırmak için neler yapılabilir?

Bunlar;

Sigara üzere tütün eserlerinin kullanımı ağız kanseri nedenlerinin başında gelir demiştik. Hasebiyle sigaradan uzak durulmalı ve tütün çiğnenmemelidir,

Alkol kullanımında çoka kaçmamaya ve özelikle sigara ile birlikte tüketmemeye dikkat edilmelidir,

Meyve ve zerzevat tüketimi, sağlıklı yiyeceklerin tüketimi öbür tüm hastalıklarda değerli olduğu üzere ağız kanserini önlemede de son derece kıymetlidir,

Sistemli olarak ağız ve diş bakımı yaptırılmalı ve diş doktoruna gidilmelidir,

Ağızda gelişen rastgele bir lezyon varsa ihmal edilmeden tedavi edilmelidir. Zira önemsenmeyen kolay yaralar ileriki devirlerde önemli sıkıntılara neden olabilmektedirler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı