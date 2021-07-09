Allianz Motto Hareket Türkiye’deki Tüm Çocukları Harekete Çağırıyor

Allianz Türkiye’nin sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine katkı sağlama gayesiyle hayata geçirdiği kurumsal toplumsal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket, birbirinden eğlenceli görüntüleriyle Türkiye’deki tüm çocukları harekete çağırıyor.

Allianz Türkiye’nin, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) ve Koruncuk Vakfı iş birliğiyle 2018 yılından bu yana devam eden kurumsal toplumsal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket, birbirinden eğlenceli idman görüntüleriyle bu yaz çocukları hem mental olarak hem de bedenen daha âlâ hissettirmek için YouTube’da olacak. 25 Haziran’dan itibaren hem Allianz Türkiye’nin hem de iş birliği yapılan STK’ların YouTube kanallarında, yaz boyunca her Cuma yeni bir kısımla açık kaynak olarak yayımlanacak görüntü serisiyle, Türkiye’nin dört bir yanından daha fazla çocuğun spor ve sağlıklı ömür kültürünü benimsemesi amaçlanıyor.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Vücut Eğitimi ve Spor Kısmı akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Levent İnce öncülüğündeki uzman grubun danışmanlığında hazırlanan görüntüler; “Allianz Motto Hareket ile Isınma ve Soğuma”, “Eğlenceli Oyunlar”, “Hedef Koyma ve Ölçme”, “Kardiyo ve Ritim”, “Kas Kuvveti”, “Esneklik”, “Çeviklik”, “Denge” ve “Nesne Kontrolü” olmak üzere toplam 9 temadan oluşuyor. Farklı oyun ve spor kollarıyla zenginleştirilmiş görüntüler, kapalı alan ve açık alanda gerçekleştirilebilecek fizikî aktiviteleri içeriyor.

“Üç yıl içinde 21 vilayetten 3 bin çocuğa ulaştık; amacımız tüm Türkiye”

Allianz Türkiye Kurumsal İrtibat, Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Küme Lideri Berna Özdemir programla ilgili olarak “TEGV, EÇEV ve Koruncuk Vakfı iş birliğiyle 2018 yılında başlattığımız programımızla 3 sene içerisinde 21 vilayetten 3 bin çocuğa eğitim verdik. Paydaşlarımızın ve gaye kitlemiz olan gelecek jenerasyonların görüşlerini alarak tasarladığımız Allianz Motto Hareket ile daha fazla çocuğun hem fizikî hem de mental gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. ODTÜ Vücut Eğitimi ve Spor Kısmı iş birliğiyle hazırlanan görüntü serimiz sayesinde STK’lar bünyesinde verdiğimiz eğitimleri açık kaynak olarak tüm Türkiye’nin kullanımına sunuyoruz. Daha fazla çocuğun hayatına bedel katacak olmaktan memnunluk duyuyoruz.’’ dedi.

Eğitimler pandemi periyodunda dijital mecralara taşındı

Allianz Motto Hareket programı 2018-2020 yılları ortasında, iş birliği yapılan üç sivil toplum kuruluşunun yerleşkelerinde istekli eğitmenler aracılığıyla uygulanmıştı. Pandemi devrinde dijital sınıf ortamına uygun olarak yine yazılan eğitim içeriğiyle uzaktan eğitime adapte edilen Allianz Motto Hareket, TEGV ve EÇEV’in dijital platformlarında uygulanmaya devam ediyor. İnternet erişimi olmayan çocuklar uygulamalara TEGV KONUTTA mecmuası aracılığıyla ulaştırılan Allianz Motto Hareket kartlarıyla katılıyor. Tüm yaz boyunca her Cuma YouTube üzerinden açık kaynak olarak yayımlanacak görüntülerle ise tüm çocuklar harekete davet ediliyor.

10 temel hareket maharetinde gelişim

Programın çocukların hayatına kattığı kıymeti ve toplumsal etkiyi ölçümlemek için ODTÜ Vücut Eğitimi ve Spor Kısmı akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Levent İnce, Dr. Koray Kılıç ve Serap Sarıkaya tarafından yürütülen kapsamlı bir rapor hazırlandı. Rapora nazaran; uygulama sürecinde, istekli eğitmenler, yöneticiler ve velilerden, iştirak memnuniyeti, öğrenme ve uygulamaların yaşama transferiyle ilgili toplanan datalar ışığında, çocukların 10 temel hareket marifetinin tamamında, istatistiksel olarak manalı gelişim gösterdiği görüldü. Çocuklardan ve velilerden edinilen bilgilere de yer verilen rapor; çocukların programda deneyimledikleri fizikî etkinlikler ve oyunların yanı sıra yeni meraklar edinme, etrafındaki akran ve yetişkinlerle paylaşımda bulunma üzere özellikler kazandığını, kazanılan bu edinimleri günlük hayatlarına da aktardığını gösterdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı