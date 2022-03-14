Allianz Türkiye, finans sektöründe EDGE Move Sertifikası’nı alan ilk şirket oldu

Allianz Türkiye, dünyanın en itibarlı değerlendirme metodolojilerinden EDGE’den, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda etki yaratan şirketlere verilen EDGE Move sertifikasını almaya hak kazandı. Allianz Türkiye, Türkiye’deki finans sektörü içerisinde, EDGE Move sertifikası alan ilk şirket oldu.

Çeşitlilik ve kapsayıcılığı çalışma kültürünün merkezine alan Allianz Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda dünyanın en itibarlı değerlendirme metodolojilerinden EDGE’den (Economic Dividends for Gender Equality), bu konuda taahhüt veren, aksiyonlar alan ve reel etki yaratan şirketlere verilen EDGE Move sertifikasını almaya hak kazandı. Allianz Türkiye, Türkiye’deki finans sektörü içerisinde, EDGE Move sertifikası alan ilk şirket oldu.

Allianz Türkiye olarak birbirini destekleyen ve iş birliğiyle beslenen bir çalışma kültürüne sahip olduklarını belirten Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan,“Toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir değer yaratma modelimizde odaklandığımız beş sürdürülebilir kalkınma amacından biri. Bu kapsamnda 2016 yılında imzaladığımız ‘Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ için her yıl gelişim raporlaması yapıyoruz. TÜSİAD, UN Global Compact ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık, kadın istihdamı ile fırsat eşitliği çalışma gruplarında, Allianz Türkiye’nin bu konudaki kararlılığını temsil ediyoruz.” dedi.

Özel sektörde fark yaratıyoruz

‘Eşit Ücret’ uygulamasıyla özel sektörde fark yarattıklarına değinen Gürkan, “Yüzde altmışı kadınlardan oluşan bir organizasyonda, kadın çalışanlarımızın sadece niceliksel olarak değil, niteliksel olarak da güçlenmesi için yapısal programlar geliştiriyor, her yıl daha iyiye gitmek için yeni hedefler koyuyoruz. Önemli bir kilometre taşı olarak gördüğümüz EDGE Move sertifikası, kapsayıcı yaklaşımımızı kanıtlar nitelikte.” şeklinde konuşarak; toplumsal cinsiyet eşitliğini bütünsel olarak ele almaya ve bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı