Allianz Türkiye ve Allianz Motto Müzik, gençlere sigortanın önemini müzikle anlatıyor

Gençlere sigortayı eğlenceli bir lisanla anlatmak isteyen Allianz Türkiye, Allianz Motto Müzik ile el ele verdi; 4 farklı branştan sigorta eserini 4 farklı müzik cinsiyle harmanlayarak gençlerle buluşturmak üzere stüdyoya girdi. Ortaya çıkan “Yanında” isimli albümün birinci müziği ‘Yuvam’ Apple Music ve Spotify’da yerini aldı.

Allianz Türkiye ve Allianz Motto Müzik ortak üretimiyle ‘Yanında Allianz, Hayatında Müzik’ sloganıyla hayata geçirilen “Yanında” isimli albümün birinci müziği ‘Yuvam’ Apple Music ve Spotify’da yerini aldı. Albümde 4 farklı sigorta ve emeklilik eseri, 4 farklı müzik çeşidi kullanılarak anlatılıyor. Yuvam Sigortası rap, inançlı sürüş bilgilendirmesi rock ve ska, kişisel emeklilik eseri arabesk ve tamamlayıcı sıhhat sigortası keyifli bir yaz müziğiyle albümde yerini alırken, albümün birinci müziği “Yuvam” Apple Music ve Spotify’dan dinlenebiliyor. Kombisi bozulan, elektrik kesildiği için bilgisayarı arızalanan, tatile giderken gözü geride konutunda ve evcil hayvanında kalan gencin hayatından kesitleri anlatan müziğin klibi ise Allianz Türkiye, Allianz Motto Müzik ve Allianz Meslek toplumsal medya hesaplarından izlenebiliyor.

“Ürünlerimizi müzik eşliğinde eğlenceli bir lisanla gençlerimizle buluşturuyoruz”

Gençlerde sigorta farkındalığını artırmayı hedeflediklerini belirten Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı: “İş dünyasının üzerinde sıkça düşündüğü Z jenerasyonunu anlamak ve onlarla bağ kurmak kurumsal önceliklerimiz ortasında yer alıyor. Teknik bahisleri, yeni pazarlama bakış açısıyla ele alarak takipçilerimiz nezdinde bedel yaratmak da pazarlama bağlantımızda odaklandığımız noktalardan bir tanesi. Allianz Motto Müzik’i 2015 yılında tam da bu hedefle hayata geçirmiştik. Artık, ‘Yanında’ isimli albümümüzle birlikte YouTuber ve yayıncı kimliğimize, müzik ve klip imalcisi kimliğimizi de ekliyoruz. ‘Sigorta’ ve ‘gençlik’ kavramlarını, yeni kuşağın dinamiklerine uygun olarak dijital dünyayla buluşturmak için müziğin gücüne inanıyoruz. Eserlerimizin gençlere sağlayabileceği yararları, onların dinlemekten keyif alacağı notalarla birleştiriyoruz.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı