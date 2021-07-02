Allianz Türkiye’den “İstanbul’u Koşuyorum”a destek

Son 4 yıldır İstanbul Maratonu’nda yeterlilik peşinde koşan Allianz Türkiye, artık de sağlıklı bir ömrü teşvik etmek gayesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “İstanbul’u Koşuyorum” tertibini destekliyor. Her etabı İstanbul’un farklı lokasyonlarında gerçekleştirilecek aktiflik, 3 Temmuz’da “Kadınlar Koşusu” ile başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un Türkiye’deki yol yarışları iştirakçi sayılarını artırabilmek, yol yarışları iştirakçilerine alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri biçiminde yarışlar sunabilmek, koşmaya yeni başlayanları da kısa aralı yarışlarla teşvik edebilmek gayesiyle düzenlediği “İstanbul’u Koşuyorum” aktifliği, Allianz Türkiye’nin takviyesiyle bu yıl da orijinal etapları, koşucularla bir ortaya getiriyor. Allianz Türkiye, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında önceliklendirdiği sürdürülebilir kalkınma gayelerinden “Sağlıklı Bireyler”e direkt katkı sağlayan bu aktifliğe, sağlıklı bir ömrü teşvik etmek emeliyle sponsor oluyor.

5 farklı etapta düzenlenecek olan “İstanbul’u Koşuyorum” serisi, Bayanları daha görünür kılmak ve kentle iç içe geçen tarihlerini vurgulamak maksadıyla 3 Temmuz’da Kadıköy İskelesi’nde “Kadınlar Koşusu” ile başlıyor. Tertip kapsamında 1-2-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek “Sanal Koşu”ya ise kayıtlı koşucular “Sweaters” uygulaması üzerinden telefonları ile diledikleri yerden koşarak katılabilecekler.

“Gönül rahatlığıyla sporunuza odaklanın diye Allianz seninle”

Allianz Türkiye’nin sürdürülebilir paha yaratma modeli kapsamında toplumsal yatırımlarını her yıl daha da geliştirdiklerini belirten Allianz Türkiye İcra Heyeti Lideri Tolga Gürkan, “Allianz Grubu’nun 140 bin kişilik küresel ailesi olarak her yıl Allianz World Run kapsamında 90 gün boyunca koşuyor, bu yılki eforlarımızın sonucunda oluşacak fonu Covıd-19 krizinden ağır etkilenen ülkelerdeki sıhhat, su temini ve hijyen alanında çalışanlara dayanak olmak için kullanıyoruz. Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın Küresel Sigorta Ana Sponsoru olan Allianz’ın, sürdürülebilir kalkınma emellerinden ‘Sağlıklı Bireyler’e verdiği dayanakları, Türkiye’de de sürdürüyoruz. 2018 yılında sağlıklı nesiller yetiştirmek hedefiyle başlattığımız kurumsal toplumsal sorumluluk programımız Allianz Motto Hareket’i TEGV, EÇEV ve Koruncuk Vakfı iş birliğiyle devam ettiriyoruz. Çalışanlarımız ve acentelerimizle Allianz Türkiye kurumsal koşu ekibi olarak 4 yıldır İstanbul Maratonu’na katılıyor ve düzgünlük peşinde koşuyoruz. Bu alandaki toplumsal yatırımlarımıza bir yenisini daha ekleyerek ‘İstanbul’u Koşuyorum’ tertibinin sponsoru olmaktan memnunluk duyuyoruz” sözlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı