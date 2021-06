Allianz Türkiye’nin “97 Yıldır Hayatın Her Anında Allianz Seninle” reklam filmi Effie’de “Gümüş” ödül aldı

Allianz Türkiye, “Allianz Seninle” mottosuyla hazırladığı “97 Yıldır Hayatın Her Anında Allianz Seninle” reklam sinemasıyla Effie’de “Gümüş” mükafatın sahibi oldu. Allianz Türkiye’nin hayatın her anında müşterilerinin yanında olduğunu anlatan sinema “Sigorta Hizmetleri” kategorisinin en yüksek mükafatını almış oldu.

Allianz Türkiye, Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği’nin Effie Worldwide Inc. iş birliğiyle bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği Effie Türkiye Reklam Aktifliği Ödülleri’nde “97 Yıldır Hayatın Her Anında Allianz Seninle” reklam sinemasıyla “Gümüş” mükafatın sahibi oldu. Allianz Türkiye, pazarlama ve bağlantı dünyasının en kuvvetli ve prestijli müsabakalarından biri olarak kabul edilen Effie Türkiye‘nin “Sigorta Hizmetleri” kategorisinde bu yıl verilen en yüksek mükafatı almış oldu.

Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, Effie Türkiye 2021’deödüle layık görülmekten büyük memnunluk duyduklarını belirterek, “Dijitalizasyon odaklı yeni kuşak sigortacılığa öncülük eden Allianz Türkiye’nin yol haritasını, müşterilerimizin beklentileri belirliyor. Faaliyet alanlarımızın merkezine müşteri odaklı yaklaşımı koyuyor, gereksinim duydukları her an yanlarında olma kelamıyla ‘Allianz Seninle’ diyoruz. Bizlere sıhhatini, varlığını emanet eden müşterilerimiz, onları çok daha yeterli tanımamızı ve özel hizmetlerle onların her an yanlarında olmamızı bekliyor. Hayatın her türlü mümkünlüğünü ve yaşanabilecek her türlü etaba değinen reklam sinemamızda sevdiklerimizin “yanında olmanın” kıymetini anlatıyoruz. Allianz Türkiye olarak tüm gücümüzü müşterilerimize en uygun halde hizmet vermek için kullanıyoruz. Bu yaklaşımımızı doğrulayacak formda istikamet verdiğimiz reklam sinemamızla, son iki yıldır olduğu üzere bu yıl da sigorta kategorisinde o yıl verilen en yüksek mükafata layık görüldük” diye konuştu.

Hayatın her basamağında müşterilerine verdiği dayanağı vurguluyor

Allianz Türkiye, “Allianz Seninle” temalı reklam sinemasıyla hayatın her evresinde müşterilerine verdiği takviyesi his dolu sahnelerle izleyiciye ulaştırarak sağladığı inanç hissine dikkat çekiliyor. Güç günler atlatılırken yaşanan umut duygusu da tekrar reklam sinemasında hatırlatılıyor. Allianz Türkiye “97 yıldır hayatın her anında seninle” bildirisini verirken, bugünden başlayarak 1930’lu yıllara kadar uzanan hayata dair değerli anları, periyodun unutulmaz müzikleri eşliğinde sunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı