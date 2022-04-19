Allianz’dan kaskoda her bütçeye uygun 4 farklı paket

Müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik, kasko sigortasını yeniden tasarlayan Allianz, dört farklı kasko paketi geliştirdi. Müşteriler, bütçe ve ihtiyaçlarına uygun paketi tercih ederek daha hızlı ve kolay bir şekilde kasko poliçesine sahip olabilecek.

Allianz, kasko sigortası ürününü müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tasarladı. Mini, Eko, Kapsamlı ve Markalı olmak üzere dört farklı kasko paketi geliştiren Allianz, müşterilerinin hayatını kolaylaştırarak, bütçelerine uygun ürün alternatifine ulaşmalarını sağlıyor. Yalın ve anlaşılır paket içerikleri ile hızlı teklif süreci Allianz Kasko Sigortası’nın en önemli avantajları arasında yer alıyor.

Teminat kapsamı ve hasar durumunda tercih edilen servis ağına göre değişiklik gösteren paketler sayesinde müşteriler, hızlıca dört alternatif arasından ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun olan kasko poliçesini satın alabiliyor. Allianz’ın kasko sigortası ürünleri; çarpmadan yanmaya, hırsızlıktan teröre, doğal afetlerden ferdi kazaya kadar birçok riski güvence altına alıyor. Kaza durumunda yedek araç ve çekici hizmeti de sunan paketler, isteğe bağlı olarak satın alınabilecek yurt dışı teminatı, gelir kaybı teminatı, tedavi masrafları teminatı gibi birçok riske karşı da koruma sağlıyor.

Daha az bilgiyle, daha kısa sürede teklif oluşturulabiliyor

Allianz Kasko Sigorta Paketi ile ilgili açıklamada bulunan Allianz Türkiye Elementer Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Dr.Suat Didari, “Kasko ürünümüz hem müşterilerin hem de dağıtım kanallarımızın ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlandı. Sade ve kolay anlaşılır kasko paketlerimiz ile müşterilerimize daha hızlı teklif verebiliyor, onların bütçe ve ihtiyaçlarına göre tercih edebilecekleri paket yapısını sunabiliyoruz. Yenilenen ürün yapımızda müşterimiz, her bir ürün için ayrı teklif almasına gerek kalmadan, sunulan dört paket alternatifi arasından kendi ihtiyaçlarına uygun olanı tercih edebiliyor. Ayrıca bu geliştirmeler ile çok daha az bilgiyle ve daha kısa sürede müşterilerimiz için teklif oluşturabiliyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı