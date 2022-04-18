Almanya Kupası Yarı Final Maçları Sadece D-Smart ve D-Smart GO’da

3 yıldır Almanya Kupası maçlarını izleyicisiyle buluşturan D-Smart, salı ve Çarşamba günü oynanacak yarı final karşılaşmalarını canlı yayınlayacak.

Bu sezon Almanya Kupası yarı finaline yükselmeyi başaran tek Bundesliga 2 takımı olan Hamburg, yarı final ilk maçında Bundesliga 1’in flaş ekibi Freiburg ile karşılaşacak. Daha önce 3 kez kupayı kazanan, 3 kez de finalde kaybeden Hamburg sürprize imza atarak Freiburg’u elemenin hesaplarını yaparken, Freiburg ise tarihinin ilk finaline yükselme amacında. Hamburg – Freiburg maçı 19 Nisan Salı 21.45’te D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan canlı yayınlanacak.

Diğer yarı final mücadelesinde ise Bundesliga’nın en formda takımlarından Leipzig ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale yükselen ve ligde son olarak Leverkusen deplasmanında kazanan Leipzig daha önce 2 kez finalde kaybettiği kupayı bu kez kazanmak istiyor. Tarihinde 1 kez final oynayan ve kaybeden Union Berlin’in de amacı güçlü rakibini eleyerek 21 Mayıs’ta Berlin Olmpiyat Stadyumunda finalde boy göstermek. Leipzig – Union Berlin maçı 20 Nisan Çarşamba saat 21.45’te D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta izleyiciyle buluşacak.

MAÇ PROGRAMI

19 NİSAN SALI

21.45 ALMANYA KUPASI YARI FİNAL MAÇI: HAMBURG – FREIBURG (CANLI) SPOR SMART + D-SMART GO

20 NİSAN ÇARŞAMBA

21.45 ALMANYA KUPASI YARI FİNAL MAÇI: LEIPZIG – UNION BERLIN (CANLI) SPOR SMART + D-SMART GO

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı