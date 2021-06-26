Alp Kırşan “Baba olmak yepyeni başlangıcın ilk anıydı”

Oyuncu ve Sunucu Alp Kırşan çocuklarıyla olan alakasını, baba olmanın getirdiği sorumlulukları ve birinci defa baba olduğunda duyduğu heyecanı MAG Haziran sayısı için anlattı.

Birçok başarılı proje ile ekranlarda olan oyuncu ve sunucu Alp Kırşan babalık hissini ve baba olduktan sonra hayatında değişen ayrıntıları MAG okurları ile paylaştı.

“Açıkçası eşim Efe’yi dünyaya getirdiğinde ve kucağıma birinci aldığımda vücudum ensemden üst hakikat soğuk terleme üzere bir tepki gösterdi. Orijinal bir başlangıcın birinci anıydı o. Bir babanın en özel anı” diyen Alp Kırşan kelamlarına şöyle devam etti: “Öyle hoş bir eşe sahibim ki benim onu hazırlamam gerekirken o beni hazırladı diyebilirim. Zeynep’le ben hiç tereddüt etmeden bu seyahate baş koyduk, dehşet hiç olmadı. Baba olduktan sonra sorumluluk geldi. Bu sorumluluk beni hasta olmaz, yorulmaz, zayıf düşmez, boş düşünmez, boş konuşmaz bir hale getirdi.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı