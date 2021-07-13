Ziraat Gayrimenkul’de esas sözleşme tadili

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Ana Sayfa Magazin 13 Temmuz 2021 14 Görüntüleme

Alper Erözer dans ettirecek

Alper Erözer dans ettirecek

Pandemi devrinde hayranlarının ağır isteği üzerine sık üretime geçen başarılı genç yıldız Alper Erözer, uzun müddettir üzerinde çalıştığı yeni albüm öncesi bestesi Alper Erözer’e kelamları de Alper Erözer ve Eraycan Bozkurt’a, düzenlemesi İlkay Şencan’a ilişkin “Ben Değil” isimli müziğini Erözer Yapım etiketiyle 25 Haziran Cuma günü dinleyicilerle buluşturdu.

Eğlenceli bir dans müziğiyle yazı karşılayacak olan Erözer’in, yeni klibinin direktörlüğünü ise Alişan Günay Yıldırım üstlendi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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