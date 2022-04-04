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Ana Sayfa Ekonomi 4 Nisan 2022 25 Görüntüleme

Alsancak’ta açılan Ancilla Concept iddialı

Alsancak’ta açılan Ancilla Concept iddialı

Bir çok mağaza ve dükkan yavaş yavaş kapanırken, İzmir’in seçkin ev dekorasyon mağazalarından biri olmaya aday Ancilla Concept zorlu ekonomik şartlara rağmen açıldı.

Yıllarca iş hayatında yer alan Güzin Serdar, çocukluğundan beri ilgi duyup hayalini kurduğu mağazasını Alsancak Meksika Sokağı’nda faaliyete geçirdi. Ev dekorasyon ürünlerinin yer aldığı Ancilla Concept’in açılışına kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Uzun yıllar iş hayatında aktif rol aldığını belirten Güzin Serdar, “Çocukluğumdan beri el sanatlarına olan düşkünlüğüm ve ilgim bu konuya daha çok zaman ayırmama vesile oldu. Hep hayalini kurduğum mağazamı açmanın gururunu yaşıyorum. Çoğunluğu kendi tasarımım ve yapımım olan ürünlerle birlikte, diğer tasarımcıların ürünlerinin de bulunduğu mağazada el yapımı seramiklerden makrome tasarımlara birçok ürün bulunmaktadır. Konsept mağaza olarak açtığım bu mağaza birçok sanatçının ortak buluşma noktası olmaktadır” dedi. En büyük destekçisinin eşi ve çocukları olduğunu söyleyen Serdar, “Pandemi ile birlikte birçok mağazanın kapanarak yerini yeni solukların aldığı bu ortamda bir fark yaratmak gerektiğini düşünüyorum. Bu nokta da benim için önemli olan Ancilla Concept’e gelen kişilerle alışverişin yanında bir kahve eşliğinde sohbet etmek” şeklinde konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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